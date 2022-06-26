COVID-19 на 25 июня: Вьетнам сообщает о 657 новых случаях, 5.240 случаев выздоровления

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Вьетнам зарегистрировал 653 новых случая COVID-19 и 9.351 выздоровление за последние 24 часа с 16:00 24 июня до 16:00 25 июня, по данным Министерства здравоохранения.

Ханой по-прежнему сообщил о наибольшем количестве инфекций за день - 169 случаев, за ним следует Бакнинь с 53 и Футхо с 45.

Общее количество инфицированных во всей стране достигло 10.742.891 человек.

24 июня в общей сложности 5.239 пациентов с COVID-19 были полностью вылечены, в результате чего число выздоровевших на данный момент достигло 9.642.514 человек. 34 пациента в тяжелом состоянии нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Смертей от COVID-19 за последние 24 часа не зарегистрировано. Общее количество погибших составило 43.084 человека.

24 июня была введена 722.191 доза вакцин, в результате чего общее количество введенных доз вакцин против COVID-19 увеличилось до 229.206.194.