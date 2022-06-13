COVID-19 на 12 июня: 568 новых случаев

Министерство здравоохранения подтвердило 568 новых случаев заражения COVID-19 за последние 24 часа до 16:00 12 июня, что на 142 случая меньше, чем днем ранее.

Ханой по-прежнему сообщил о наибольшем количестве инфекций за день - 170 случаев, за ним следуют Йенбай с 64 и Куангнинь с 25.

Национальная нагрузка достигла 10.731.812 человек.

12 июня в общей сложности 5 274 пациента с COVID-19 выздоровели, в результате чего число выздоровевших на данный момент достигло 9.553.193 человек.

В аппарате искусственной вентиляции легких нуждаются 24 пациента, за последние сутки зафиксирован один летальный исход. Общее количество погибших составило 43.083 человека.

К 11 июня в стране было введено 223.511.691 доз вакцин против COVID-19, в том числе 4.617.162 первых доз и 645.880 вторых доз для детей от пяти до 12 лет.