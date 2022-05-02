COVID-19 на первомайский праздник: Количество инфицированных снижается, география болезни сужается

Проводится вакцинация против COVID-19 для школьников в Дананге. Фото: ВИА

По данным Министерства здравоохранения, за последние 24 часа с 16:00 30 апреля до 16:00 1 мая было зарегистрировано 3.717 новых случаев заболевания COVID-19 в 53 провинциях и городах Вьетнама. Это было самый низкий уровень заражения, зафиксированный за 9 месяцев.

Число больных, зафиксированных в столице Ханой составляет 795 случаев, за ним следовали Нге-ан с 210 и Йенбай с 200.

Общее количество инфицированных по всей стране достигло 10.653.526 человек.

За день 2.111 пациента с COVID-19 были полностью вылечены, в результате чего число выздоровевших на данный момент достигло 9.264.366 человек.

475 пациентов нуждаются в поддержке дыхания, в то время как за последние 24 часа было зарегистрировано еще 1 смертей, в результате чего общее число смертей достигло 43.042, что составляет 0,4% от общей нагрузки.

По 30 апреля в стране было введено 214.939.202 доз вакцины против COVID-19.



