Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

COVID-19 за 5 июня: количество новых зараженных сильно сократилось до 685

По данным Министерства здравоохранения, за последние 24 часа с 16:00 4 июня мая до 16:00 5 июня мая было зарегистрировано 685 новых случаев COVID-19 в 36 провинциях и городах.
  Фото для иллюстрации. (ВИА)  

По данным Министерства здравоохранения, за последние 24 часа с 16:00 4 июня мая до 16:00 5 июня мая было зарегистрировано 685 новых случаев COVID-19 в 36 провинциях и городах.

Хотя Ханой по-прежнему сообщил о наибольшем количестве инфекций за день, но на уровне только 207 случай, за ним следуют Йенбай с 79 и Виньфук с 46.

Общее количество по стране достигло 10.725.239 человек.

% июня в общей сложности 8.548 пациентов с COVID-19 выздоровели, в результате чего число выздоровевших на данный момент достигло 9.504.955 человек.

В аппарате искусственной вентиляции легких нуждаются 35 пациентов, за последние сутки не зафиксирован ни одного случая с летальным исходом. Общее количество погибших составило 43.080 человек.

К 5 июня в стране было введено 222.023.219 доз вакцин против COVID-19, в том числе 4.240.666 первых доз и 564.465 вторых доз для детей от пяти до 12 лет.

ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Дананг продвигает потенциал в сфере туризма, авиации и логистики

Дананг продвигает потенциал в сфере туризма, авиации и логистики

В центральном городе Дананг 5 июня прошел форум на тему «Дананг – потенциальное направление для инвестиций в Азии» в рамках продолжающегося «Форума по развитию азиатских маршрутов -2022»
ПОДРОБНЕЕ

Top