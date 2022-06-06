COVID-19 за 5 июня: количество новых зараженных сильно сократилось до 685

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По данным Министерства здравоохранения, за последние 24 часа с 16:00 4 июня мая до 16:00 5 июня мая было зарегистрировано 685 новых случаев COVID-19 в 36 провинциях и городах.

Хотя Ханой по-прежнему сообщил о наибольшем количестве инфекций за день, но на уровне только 207 случай, за ним следуют Йенбай с 79 и Виньфук с 46.

Общее количество по стране достигло 10.725.239 человек.

% июня в общей сложности 8.548 пациентов с COVID-19 выздоровели, в результате чего число выздоровевших на данный момент достигло 9.504.955 человек.

В аппарате искусственной вентиляции легких нуждаются 35 пациентов, за последние сутки не зафиксирован ни одного случая с летальным исходом. Общее количество погибших составило 43.080 человек.

К 5 июня в стране было введено 222.023.219 доз вакцин против COVID-19, в том числе 4.240.666 первых доз и 564.465 вторых доз для детей от пяти до 12 лет.