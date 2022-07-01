Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

COVID-19 за 30 июня: 839 новых случаев заражения

По данным Минздрава, за прошедшие сутки с 16:00 29 июня до 16:00 30 июня было зарегистрировано 839 новых случаев заболевания COVID-19.

По данным Министерства здравоохранения, за последние 24 часа с 16:00 29 июня до 16:00 30 июня было зарегистрировано 839 новых случаев заболевания COVID-19.

Новые инфекции увеличили количество заболевших в стране до 10.746.470 человек.

30 июня в общей сложности 5.959 пациентов с COVID-19 выздоровели, в результате чего число выздоровевших на данный момент достигло 9.681.318 человек. 24 пациента в тяжелом состоянии нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Смертей от COVID-19 за последние 24 часа не зарегистрировано. Общее количество погибших составило 43.087 человек.

29 июня была введена 1.192.491 доза вакцин, в результате чего общее количество введенных доз вакцин против COVID-19 увеличилось до 232.125.960./

ВИА

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