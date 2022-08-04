Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

COVID-19 за 3 августа: во Вьетнаме зарегистрировано 2.096 новых случаев

3 августа было введено 314 806 доз, в результате чего общее количество введенных вакцин или доз COVID-19 увеличилось до 246.696.776

По данным Министерства здравоохранения, 3 августа было зарегистрировано 2.096 случаев заболевания COVID-19, в результате чего общее число заболевших в стране достигло 10.785.122 человек.

В общей сложности 7.750 пациентов с COVID-19 были полностью вылечены в тот день, в результате чего число выздоровевших на данный момент достигло 9.940.462 человек. 80 пациентов в тяжелом состоянии нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Смертей от COVID-19 за последние 24 часа не зарегистрировано. Общее количество погибших составило 43.094 человека.

2 августа было введено 314 806 доз, в результате чего общее количество введенных вакцин или доз COVID-19 увеличилось до 246.696.776.

ВИА

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