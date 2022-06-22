COVID-19 за 22 июня: Вьетнам подтвердил 888 новых случаев

По данным Министерства здравоохранения, за последние 24 часа с 16:00 21 июня до 16:00 22 июня было зарегистрировано 888 новых случаев заболевания COVID-19.

Ханой по-прежнему сообщил о самом большом количестве инфекций за день — 149 случаев, за ним следуют Хайфон с 88 и Дананг с 61.

Кроме того, после проверки информации южная центральная провинция Ниньтхуан добавила 58 случаев заболевания COVID-19 к общему количеству заболевших.

Национальная нагрузка достигла 10.739.855 человек.

22 июня в общей сложности 5.657 пациентов с COVID-19 были полностью вылечены, в результате чего число выздоровевших на данный момент достигло 9.622.837 человек. 33 пациента в тяжелом состоянии нуждаются в искусственной вентиляции легких.

За последние 24 часа не было зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19. Общее количество погибших составило 43.084 человека.

21 июня было введено 388.269 доз, в результате чего общее количество введенных доз вакцин против COVID-19 увеличилось до 226.741.624.