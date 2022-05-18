COVID-19 за последние 24 часа: только 4 смерти

17 мая во Вьетнаме было зарегистрировано 1.785 новых случаев заболевания COVID-19 в 48 городах и провинциях.

Столица Ханой снова зафиксировала наибольшее количество инфекций - 419, за ней следуют северные провинции Виньфук и Футхо с 119 и 111 случаями.

За последние 24 часа зафиксированы 5 смерти от COVID-19, в результате чего число погибших от COVID-19 во Вьетнаме достигло 43.071 человек, что составляет 0,4% от общего числа случаев.

17 мая в общей сложности 5.094 пациента были полностью выздоровели, в результате чего общее число выздоровевших достигло 9.364.857 человек.

На сегодняшний день в стране введено более 217 млн доз вакцины против COVID-19, из них более 2,6 млн – детям в возрасте от 5 до 11 лет.