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COVID-19: Вьетнам приостанавливает действие внутренних деклараций здоровья

Министерство здравоохранения (МЗ) обратилось к Народным комитетам провинций и городов центрального подчинения дать указание соответствующим ведомствам приостановить применение деклараций о состоянии здоровья
  Иллюстративное изображение. Фото: ВИА  

Министерство здравоохранения (МЗ) обратилось к Народным комитетам провинций и городов центрального подчинения дать указание соответствующим ведомствам приостановить применение деклараций о состоянии здоровья внутри страны (внутренние поездки, а также в общественных местах и ресторанах) с 0:00 утра 30 апреля.

По данным министерства, пандемия COVID-19 в стране взята под контроль по всей стране, число заражений и смертей значительно снизилось.

Охват вакцинацией против пандемии высок по всей стране и по-прежнему эффективен против существующих штаммов.

Для защиты здоровья людей и поддержания достижений в борьбе с пандемией с целью поставить здоровье и жизнь населения на первое место, населенным пунктам и соответствующим учреждениям было предложено продолжать осуществлять эпиднадзор, выявлять и эффективно бороться со вспышками COVID-19 в соответствии с руководством и под управлением правительства, Национального руководящего комитета по профилактике и борьбе с COVID-19, а также соответствующих министерств и секторов.

Министерство продолжит обновлять и предоставлять информацию о ситуации с пандемией в мире и в стране.

Ранее оно потребовало с 27 апреля 2022 года временно приостановить действие медицинских деклараций на всех пограничных пунктах пропуска Вьетнама для прибывающих в страну.


ВИА

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