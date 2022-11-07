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COP27: Вьетнам подчеркнул роль преобразования энергии в борьбе с изменением климата
Как передает корреспондент ВИА в Египте, министр Чан Хонг Ха назвал энергетический переход ключевым фактором для реализации цели свести к 2050 году чистые выбросы к нулю, обязательства, достичь которое Вьетнам пообещал на COP26. Однако в этом процессе Вьетнам сталкивается с многочисленными трудностями, поскольку в стране существуют давно построенные угольные электростанции, поэтому энергетический переход требует огромных ресурсов для поддержания их работы. Возобновляемая энергия является очень важным источником чистой энергии, но для обеспечения стабильности электрической сети требуются передовые технологии. Спрос Вьетнама на энергию резко растет на фоне развития экономики страны. Поэтому трудной задачей станет поиск альтернативного источника электроэнергии, если угольная энергетика не будет развиваться.
Вьетнамский министр подчеркнул, что возобновляемая энергетика должна развиваться в сочетании с обеспечением энергетической безопасности. Он также предложил Великобритании, Евросоюзу и «Большой семерке» передать Вьетнаму передовые технологии производства ветряной и солнечной энергии, накопления и хранения энергии, чтобы помочь Вьетнаму успешно осуществить преобразование энергии по доступным ценам для всех.
В свою очередь, председатель СОР27 Алок Шарма приветствовал обязательство Вьетнама по энергетическому переходу в целях сокращения выбросов парниковых газов, а также согласился продолжить переговорный процесс для обеспечения гармонии интересов обеих сторон. Он и министр Чан Хонг Ха обсудили меры по укреплению взаимопонимания, единогласно отметив, что две стороны должны взять на себя политические обязательства по вопросу преобразования энергии.
Вьетнамская делегация принимает участие в COP27, желая вместе с мировым сообществом продолжить разрабатывать механизмы, политику и правовые основания для реализации общей цели противодействовать климатическими изменениям. Это также возможность для того, чтобы призвать международное сообщество оказать Вьетнаму помощь в реализации цели свести к 2050 году чистые выбросы к нулю, обязательства, достичь которое Вьетнам пообещал на COP26. На нынешней конференции COP27 Вьетнам передает послание «Обязательства идут вместе с действиями» в борьбе с изменением климата.