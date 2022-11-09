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COP27: Вьетнам подтверждает твердую приверженность борьбе с изменением климата
По словам министра Чан Хонг Ха, Вьетнам внес в COP27 3 обязательства. Во-первых, Вьетнам вместе со сторонами Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата обсудит вопрос реализации заключенных договоренностей и обязательств.
Страны также подчеркнут использование ресурсов, предоставленных в соответствии с обязательствами развитых стран для выполнения приоритетных задач, обсудят выработку новых инициатив, механизмов и политик между блоком правительственных органов, государственными и частными финансовыми институтами, бизнесом и ученым кругом, чтобы с уверенностью реализовать дорожную карту энергетического перехода. На этой основе Вьетнам может справедливо получать передачу технологий, обеспечивая устойчивую энергетическую безопасность и решая социальные проблемы, вызванные влиянием энергетического перехода.
Вторая задача, после успеха COP26, Вьетнам является пионером в энергетическом переходе, наряду с «зеленой» и цифровой трансформацией.
В рамках третьей задачи Вьетнам будет мобилизовывать ресурсы и учиться на опыте партнеров по развитию, а также участвовать во многих инициативах, особенно в инициативах по мобилизации финансовых ресурсов, связанных с энергетическим переходом.
Министр подчеркнул, что Вьетнам направил на COP26 сообщение, которое является ответственным обязательством по достижению цели «Нулевого выброса» к 2050 г. Вьетнам рассматривает вопрос «зеленого» перехода, энергетического перехода своей последовательной политикой и экономической моделью.
В настоящее время Вьетнам ведет переговоры по вопросам, по которым Вьетнам нуждается в поддержке международного сообщества для продвижения своего потенциала и сильных сторон в области возобновляемых источников энергии, таких как ветроэнергетика и солнечная энергетика. Помимо удовлетворения внутреннего спроса, сектор возобновляемых источников энергии может сделать Вьетнам экспортером энергии в Юго-Восточной Азии, Азии и мире в будущем.