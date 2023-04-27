Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

CNN назвал вьетнамский «Бань ми» одним из лучших сэндвичей в мире

CNN Travel включил бань ми (вьетнамские багеты с начинкой) в число 24 лучших сэндвичей в мире в 2023 году.
  Вьетнамский бань ми. Фото из Интернета  
Согласно веб-сайту, бань ми можно легко найти у уличных торговцев повсюду во Вьетнаме. Это не только популярный завтрак/обед/ужин вьетнамцев, но и хорошо известное и любимое блюдо многими иностранными гостями.

Бань ми регулярно входит в список вкуснейших блюд, которые обязательно нужно попробовать иностранным туристам при посещении Вьетнама.

CNN сообщила, что классическая версия бань ми готовится с начинкой из ломтиков колбасы из свинины – ча луа, тертой маринованной моркови, огурца, листьев кинзы, острого соуса. В зависимости от региона путешественники могут попробовать разные виды бань ми с разными начинками. «Бань ми хрустящий, свежий, пикантный и очень вкусный», — сказал CNN.

Критерии включения в список CNN: знаменитый сэндвич, представляющий страну, обладающий восхитительным вкусом и любимый местными жителями.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

НС Вьетнама впервые подписало соглашение о сотрудничестве с парламентом Уругвая

НС Вьетнама впервые подписало соглашение о сотрудничестве с парламентом Уругвая

Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ, председатель Сената и вице-президент Уругвая Беатрис Аргимон и председатель Палаты представителей Уругвая Себастьян Андухар 27 апреля (по местному времени) подписали соглашение о сотрудничестве между двумя парламентами.
ПОДРОБНЕЕ

Top