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CNN назвал вьетнамский «Бань ми» одним из лучших сэндвичей в мире
Бань ми регулярно входит в список вкуснейших блюд, которые обязательно нужно попробовать иностранным туристам при посещении Вьетнама.
CNN сообщила, что классическая версия бань ми готовится с начинкой из ломтиков колбасы из свинины – ча луа, тертой маринованной моркови, огурца, листьев кинзы, острого соуса. В зависимости от региона путешественники могут попробовать разные виды бань ми с разными начинками. «Бань ми хрустящий, свежий, пикантный и очень вкусный», — сказал CNN.
Критерии включения в список CNN: знаменитый сэндвич, представляющий страну, обладающий восхитительным вкусом и любимый местными жителями.