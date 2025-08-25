НОВОСТИ
CMC OpenAI призвана обеспечить вьетнамцам высочайший уровень доверия и защиты данных
Данные технологии уже коммерциализированы и вошли в международные рейтинги. CMC планирует применять искусственный интеллект в ряде сфер: национальный правовой виртуальный помощник, электронное правительство для граждан, образование, здравоохранение, финансы и банковское дело, промышленность и государственное управление.
Министр науки и технологий Нгуен Мань Хунг отметил, что C-OpenAI представляет собой бизнес-модель, соответствующую эпохе экономики знаний. Вьетнам вступает в этап развития, основанный на интеллектуальной собственности. Министерство поощряет создание новых научно-технологических компаний на подобной модели — объединяющей капитал и знания, материальные и интеллектуальные активы.
По словам министра Нгуен Мань Хунга, преимущество C-OpenAI как вьетнамской компании заключается в доступе к национальным данным и решении задач, актуальных для страны. Дополнительные сильные стороны — использование открытого исходного кода и главный фактор успеха — человеческий капитал Вьетнама: интеллект, гибкость и адаптивность вьетнамской культуры.
Выбор CMC в пользу развития ИИ на основе открытого кода является стратегически верным. Будущее искусственного интеллекта не будет полностью контролироваться технологическими гигантами, его формируют также сообщества открытого исходного кода и компании, разрабатывающие прикладные решения для своих стран. Открытые технологии — это не только открытый исходный код, но и открытая архитектура и стандарты. С открытой технологией связана и открытая культура. Развитие открытых технологий - ключ к раскрытию творческого потенциала общества, удешевлению решений и расширению их доступности для решения социально-экономических задач каждой страны. Сегодня многие государства заявляют, что будут закупать технологии только при условии их открытости, особенно когда речь идёт о ключевой инфраструктуре — 5G, ИИ и других.
Председатель Совета директоров и исполнительный председатель концерна CMC Нгуен Чунг Чинь подчеркнул, что корпорация многие годы последовательно развивает цифровую трансформацию и ИИ. Создание CMC OpenAI стало новым шагом, открывшим путь к всесторонней эпохе искусственного интеллекта во Вьетнаме и направленным на то, чтобы ИИ служил вьетнамцам с максимальной надёжностью и безопасностью данных.
Резолюция № 57-NQ/TW от 22 декабря 2024 года Политбюро о прорывном развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации ставит цель к 2030 году вывести Вьетнам в тройку лидеров Юго-Восточной Азии по исследованиям и разработкам в области ИИ.
Искусственный интеллект возглавляет перечень стратегических технологий согласно Решению № 1131/QĐ-TTg от 12 июня 2025 года Премьер-министра о Списке стратегических технологий и продуктов Вьетнама.