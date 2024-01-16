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CIEM: Рост ВВП Вьетнама прогнозируется на уровне 6,13-6,48% в 2024 году
Прогнозируется, что положительное сальдо торгового баланса страны составит 5,64 млрд долларов США и 6,26 млрд долларов США в первом и втором сценариях соответственно, а средняя инфляция в этом году составит 3,94% и 3,72%.
Директор CIEM Чан Тхи Хонг Минь отметила, что в 2024 году экономика Вьетнама в частности и мировая экономика в целом продолжат сталкиваться с неблагоприятными факторами.
Тем не менее, Вьетнам сможет добиться дальнейших положительных экономических результатов в ближайшие годы, если качество институциональных реформ будет улучшено.
Вьетнам не только полагается на фискальные и монетарные решения для стимулирования экономического роста, но и создает множество новых стимулов за счет экономических институциональных реформ. Эти движущие силы возникают благодаря продвижению инноваций, разработке новых экономических моделей, реформированию бизнес-среды, реструктуризации экономики и совершенствованию планирования и институтов региональных связей.
Чан Тхи Хонг Минь подчеркнула, что рекомендации экспертов по усилению фискальной и монетарной экспансии для экономического роста страны также основаны на оценках улучшения качества институтов и макроэкономического управления.
В докладе CIEM также оцениваются результаты реализации Вьетнамом Регионального всеобъемлющего экономического партнерства (RCEP) за последние два года.
Соответственно, результаты за период 2018-2023 годов показали, что доля импорта и экспорта Вьетнама в страны-участницы RCEP имеет тенденцию к снижению, а использование льгот, предлагаемых RCEP, по-прежнему относительно невелико, всего 0,67%.
Эксперты рекомендовали стране продолжать преодолевать трудности, связанные с реализацией RCEP, а также эффективно использовать и максимизировать выгоды от торговой сделки.