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НОВОСТИ

CIEM: Рост ВВП Вьетнама прогнозируется на уровне 6,13-6,48% в 2024 году

Центральный институт экономического управления (CIEM) и Германское агентство международного сотрудничества (GIZ) 15 января совместно провели семинар, посвященный экономической ситуации во Вьетнаме в 2023 году и перспективам на 2024 год. Представляя доклад "Экономика Вьетнама в 2023 году и перспективы на 2024 год: Реформы для ускорения восстановления роста", эксперты CIEM прогнозируют, что ВВП Вьетнама вырастет на 6,13% в первом сценарии и на 6,48% во втором сценарии, а экспорт за весь год увеличится на 4,02% и 5,19%, соответственно.

Прогнозируется, что положительное сальдо торгового баланса страны составит 5,64 млрд долларов США и 6,26 млрд долларов США в первом и втором сценариях соответственно, а средняя инфляция в этом году составит 3,94% и 3,72%.

Директор CIEM Чан Тхи Хонг Минь отметила, что в 2024 году экономика Вьетнама в частности и мировая экономика в целом продолжат сталкиваться с неблагоприятными факторами.

Тем не менее, Вьетнам сможет добиться дальнейших положительных экономических результатов в ближайшие годы, если качество институциональных реформ будет улучшено.

Вьетнам не только полагается на фискальные и монетарные решения для стимулирования экономического роста, но и создает множество новых стимулов за счет экономических институциональных реформ. Эти движущие силы возникают благодаря продвижению инноваций, разработке новых экономических моделей, реформированию бизнес-среды, реструктуризации экономики и совершенствованию планирования и институтов региональных связей.

Чан Тхи Хонг Минь подчеркнула, что рекомендации экспертов по усилению фискальной и монетарной экспансии для экономического роста страны также основаны на оценках улучшения качества институтов и макроэкономического управления.

В докладе CIEM также оцениваются результаты реализации Вьетнамом Регионального всеобъемлющего экономического партнерства (RCEP) за последние два года.

Соответственно, результаты за период 2018-2023 годов показали, что доля импорта и экспорта Вьетнама в страны-участницы RCEP имеет тенденцию к снижению, а использование льгот, предлагаемых RCEP, по-прежнему относительно невелико, всего 0,67%.

Эксперты рекомендовали стране продолжать преодолевать трудности, связанные с реализацией RCEP, а также эффективно использовать и максимизировать выгоды от торговой сделки.

ВИА/ИЖВ

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