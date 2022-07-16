CIEM предлагает два сценария экономического роста Вьетнама в этом году

Экономический рост Вьетнама в этом году может составить до 6,9% в лучшем случае, заявил Центральный институт экономического управления (CIEM) на семинаре в Ханое, организованном 15 июля, чтобы представить отчет об экономике Вьетнама за первую половину 2022 года.

Это близко к прогнозируемому правительством росту ВВП на 7% в 2022 году.

В отчете говорится, что в лучшем случае экономисты CIEM прогнозируют, что инфляция в стране составит в среднем 3,7%, экспорт вырастет на 16,3%, а положительное сальдо торгового баланса составит около 2,7 млрд. долл. США.

Базовый сценарий предполагает, что экономика вырастет на 6,7%, а инфляция достигнет ожидаемого уровня в 4%. Кроме того, экспорт, вероятно, вырастет на 15,8%, а положительное сальдо торгового баланса составит 1,2 млрд. долл. США.

CIEM также обозначил несколько факторов, влияющих на экономические перспективы Вьетнама во второй половине года, в том числе способность остановить распространение новых штаммов COVID-19 и других заболеваний, выполнение задач национальной программы социально-экономического восстановления и развития, макроэкономической стабильности.

Другие факторы, такие как способность диверсифицировать экспортные рынки, использовать возможности соглашений о свободной торговле, которые подписал Вьетнам, и справляться с рисками, связанными с торговой и технологической конфронтацией между мировыми сверхдержавами, также имеют решающее значение для перспектив роста страны.

Нгуен Ань Зыонг, высокопоставленный чиновник CIEM, считает, что самое главное - держать инфляцию под контролем.

Директор CIEM Чан Тхи Хонг Минь сказал, что CIEM рекомендует правительству ускорить реформы, одновременно ускоряя восстановление экономики после пандемии, чтобы ослабить инфляционное давление и предоставить предприятиям больше возможностей для развития.