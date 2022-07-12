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Central Retail инвестирует 20 трлн. донгов в розничный рынок Вьетнама в ближайшие 5 лет (2022-2026 гг.), чтобы достичь четыре свои цели.

По словам генерального директора группы компаний по розничной торговле Central Retail во Вьетнаме Оливьера Ланглета, в 2012 г. Central Retail официально начал работать во Вьетнаме, увидев большой потенциал этого рынка. За 10 лет оборот группы во Вьетнаме составил около 38,6 млрд. таиландских батов (25 млрд. донгов), что занимает 22% общего оборота корпорации.

В ближайшие 5 лет данное предприятие планирует инвестировать более 20 трлн. донгов для реализации четырех целей – стать первой мультиканальной платформой в сфере продуктов питания и торговых центров во Вьетнаме, достичь оборота в 65 трлн. донгов, увеличить вдвое выручку от мультиканальных платформ и расширить свою географию деятельности до 55 регионов страны.

В настоящее время система торговых центров и магазинов группы уже присутствует в более 40 провинциях и городах Вьетнама. Продолжая успех многоканальной торговли в Таиланде, группа расширяет новые платформы продажи во Вьетнаме, на которые уже приходится 8% оборота.

Кроме того, корпорация также с успехом представила свой известный бренд розничной торговли Tops Market в Ханое и Хошимине, который приносит потребителям совершенно новые виды услуг и впечатления. В сфере продуктов питания Central Retail уже занимает 62% рынка мегамаркетов Вьетнама.



