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CAAV: 88,3% рейсов выполняются вовремя за пять месяцев
Было задержано 13.762 рейса, что составило 11,7% от общего числа и увеличилось на 2 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С другой стороны, было отменено 380 рейсов, что составляет 0,32% и снижается на 0,554 процентных пункта в годовом исчислении.
Всего за этот период авиакомпаниями Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Pacific Airlines, Vietravel Airlines и Vasco было выполнено 117.872 рейса.
Bamboo Airways была признана самой пунктуальной авиакомпанией с показателем OTP в 95,6%, что значительно выше среднеотраслевого показателя в 88,3%. За ним последовали Vietnam Airlines с 89,4%, Vasco с 89,3%, Pacific Airlines с 86,3%, Vietravel с 86,1% и Vietjet Air с 84,8%.
Директор CAAV Динь Вьет Тханг заявил, что рынок внутренних авиаперевозок во втором полугодии продолжит расти по сравнению с 2019 годом. Однако ожидается, что в последующие месяцы текущего года темпы роста будут постепенно снижаться.
В первом полугодии вьетнамские авиакомпании выполняли 66 маршрутов, соединяющих Ханой, Хошимин и Дананг с 19 другими местными аэропортами, совершая более 650 рейсов в день.
Общее количество пассажиров составило 34,7 млн. человек, что на 49,6% больше, чем в прошлом году. Из них 14,7 млн. человек - иностранцы, что почти в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, и составляет 73,5% от аналогичного периода 2019 года. Число пассажиров на внутренних линиях достигло 20 млн. человек, что на 3,4% меньше, чем в прошлом году, но на 8,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Через аэропорты было перевезено 483 тыс. т грузов, что на 26% меньше, чем в прошлом году.
В настоящее время на международном рынке работают 52 иностранные и 5 вьетнамских авиакомпаний, которые выполняют 143 рейса, соединяющие 29 стран и территорий Северной Америки, Европы, Ближнего Востока, Азии и Африки с Ханоем, Данангом, Хошимином, Камранем, Фукуоком и Далатом.