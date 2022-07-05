CAAV попросили бороться с высокими показателями задержек и отмен рейсов

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Заместитель министра транспорта Ле Ань Туан обратился к Администрации гражданской авиации Вьетнама (CAAV) с просьбой оперативно решить проблему задержек и отмен рейсов после того, как последние данные показывают, что в июне (19 мая – 18 июня) было задержано до 5.602 рейсов внутренних перевозчиков, что соответствует 18,2%.

Согласно отчету CAAV, этот показатель на 15,9 процентных пункта выше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 9,4 процентных пункта выше, чем в мае.

В отчете указывается, что 6 внутренних авиакомпаний — Vietnam Airlines, Vietjet Air, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways и Vietravel Airlines — выполнили в общей сложности 30.808 рейсов в июне, что на 528,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 18% по сравнению с предыдущим месяцем.

Национальная авиакомпания Vietnam Airlines и бюджетная авиакомпания Vietjet Air превзошли остальных, выполнив 11.106 и 12.008 рейсов соответственно.

Vietjet Air была наименее пунктуальной: было задержано 2.885 рейсов, что составляет 24% от общего количества рейсов. Vietnam Airlines были вторыми по пунктуальности: 2.230 отложенных рейсов или 20,1%.

За ними последовали Vasco (11,6%), Pacific Airlines (9%), Bamboo Airways (4,8%) и Vietravel Airlines (2,7%).

В CAAV заявили, что опоздание самолета было основной причиной задержек в дополнение к другим причинам, таким как плохое управление и плохая погода.

За этот период было отменено 65 рейсов, что составляет 0,2% от общего числа.

Спрос на поездки растет с начала 2022 года в результате ослабления ограничений COVID-19. Количество пассажиров, прошедших через вьетнамские аэропорты, достигло 40,7 млн. человек в первой половине этого года, что на 56,8% больше, чем в прошлом году. Среди них 1,8 млн. иностранных путешественников, что на 904,6% больше, чем в прошлом году.

Около 20,1 млн. пассажиров летали внутренними перевозчиками в первом полугодии, что на 56,1% больше, чем в прошлом году.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), внутренний авиационный рынок Вьетнама восстанавливается самыми быстрыми темпами в мире, увеличившись на 123% по сравнению с тем же периодом 2019 года, до того, как разразилась пандемия COVID-19.