Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

CAAV ищет 1 млрд. долл. США для модернизации международного аэропорта Камрань к 2030 году

Администрация гражданской авиации Вьетнама (CAAV) планирует модернизировать международный аэропорт Камрань в центральной прибрежной провинции Кханьхоа стоимостью 24,31 трлн. донгов (1,04 млрд. долл. США) в период 2021-2030 гг.
  Международный аэропорт Камрань. Фото: ВИА  

Администрация гражданской авиации Вьетнама (CAAV) планирует модернизировать международный аэропорт Камрань в центральной прибрежной провинции Кханьхоа стоимостью 24,31 трлн. донгов (1,04 млрд. долл. США) в период 2021-2030 гг.

В соответствии с пересмотренной схемой планирования, которая была представлена на утверждение Министерству транспорта, аэропорт будет обслуживать 25 млн. пассажиров и ежегодно обрабатывать 55.000 тонн грузов.

По данным CAAV, количество пассажиров, проходящих через аэропорт, превысило прогноз предыдущей схемы планирования, утвержденной премьер-министром в 2009 году.

В предыдущей схеме планирования планировалось, что к 2020 году аэропорт будет принимать 5,5 млн. пассажиров в год, а к 2030 году - 8 млн. пассажиров в год. Однако в 2019 году аэропорт уже обслужил 10 млн. пассажиров.

Несмотря на то, что авиационная отрасль серьезно пострадала от пандемии COVID-19, количество пассажиров, зарегистрированных в аэропорту, в 2020 и 2021 годах все равно достигало около 3,3 млн. человек. Поэтому необходимо скорректировать схему планирования аэропорта, чтобы она соответствовала генеральному плану развития национальной системы аэропортов и ее фактическому спросу, говорится в сообщении CAAV.

Он предложил построить Терминал 1 аэропорта, чтобы принимать до 21 млн. пассажиров в год и сохранить пропускную способность Терминала 2 на уровне 4 млн. пассажиров в год к 2030 году.

К 2050 году аэропорт сможет обслуживать 36 млн. пассажиров и 100 тысяч тонн грузов в год. Терминал 2 будет отремонтирован и объединен с Терминалом 1, образуя новый международный Терминал 1, способный обслуживать 24 млн. пассажиров в год.

Внутренний Терминал 3 будет построен с пропускной способностью 12 млн. пассажиров в год.

Общий капитал, необходимый для модернизации аэропорта в период 2030-2050 гг., оценивается в 15,06 трлн. донгов


ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Политбюро вынесло дисциплинарное предупреждение бывшему руководителю Хошимина

Политбюро вынесло дисциплинарное предупреждение бывшему руководителю Хошимина

8 июля Политбюро приняло дисциплинарную меру в отношении партийной коллегии в Народном комитете Хошимина (срок полномочий 2016–2021 гг.) и ее бывшего секретаря Нгуен Тхань Фонга.
ПОДРОБНЕЕ

Top