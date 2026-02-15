Cтроительство нового моста через реку Ло откроет новое пространство и будет отвечать новым требованиям развития

В ходе обсуждения участники единогласно отметили необходимость срочного принятия мер по ремонту и устранению повреждений моста через реку Ло для удовлетворения потребностей населения в передвижении; они также поддержали первоначальное предложение провинции Футхо об инвестировании строительства нового моста через реку Ло.

Подводя итоги заседания, Премьер-министр Фам Минь Тьинь приветствовал оперативную реакцию министерств, ведомств, соответствующих органов и провинции Футхо на инцидент с мостом через реку Ло. Вместе с тем он отметил, что до настоящего времени сохраняется определённая неорганизованность, отсутствует чёткий и осуществимый план устранения последствий происшествия и обеспечения потребностей граждан в передвижении.



Премьер-министр подчеркнул, что причины повреждения моста через реку Ло должны быть расследованы и окончательно установлены в феврале 2026 года с последующим принятием мер в соответствии с положениями Партии и законодательством государства. Что касается ремонта и дальнейшего использования существующего моста по предложениям консультантов, глава Правительства указал на необходимость выработки решения, которое обеспечит потребности населения в передвижении, будет способствовать открытию нового пространства социально-экономического развития и обеспечению национальной обороны и безопасности, особенно в условиях объединения трёх провинций и задач нового этапа развития.

Таким образом, необходимо одновременно осуществлять ремонт и устранение повреждений существующего моста через реку Ло и инвестировать в строительство нового моста. В первоочередном порядке следует при необходимости оперативно рассмотреть возможность наведения понтонного моста для обеспечения передвижения граждан в текущий период.



Премьер-министр потребовал изучить вопрос инвестирования строительства нового моста через реку Ло в соответствии с утверждённым планированием, по масштабу сопоставимого с новым мостом Фонгтяу; завершить строительство в течение одного года и стремиться к тому, чтобы к празднику Лунного Нового года 2027 года жители получили новый мост для передвижения. Провинция Футхо назначается инвестором проекта нового моста через реку Ло; подразделения Вооружённых сил примут участие и окажут поддержку провинции Футхо в реализации проекта.



Что касается финансирования, Премьер-министр поручил провинции Футхо обеспечить проведение работ по освобождению земельных участков для реализации проекта и строительства подъездных дорог с обеих сторон моста; центральный бюджет окажет провинции поддержку в финансировании строительной части моста за счёт резервных средств 2025 года с переносом на следующий период; при этом категорически не допустить проявлений негативных явлений, коррупции и расточительства.