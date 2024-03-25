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Cпикер парламента Финляндии начинает официальный визит во Вьетнам
Это первый визит Юсси Халла-ахо за пределы Европы с момента его вступления в должность, и на этот раз он посетит только Вьетнам, демонстрируя особое положение Вьетнама во внешней политике Финляндии, а также хорошую дружбу между законодательными собраниями двух стран.
Визит также призван отметить 50-летие дипломатических отношений двух стран (1973-2023).
Ожидается, что визит будет способствовать укреплению отношений сотрудничества между двумя странами в различных областях, - заявил в преддверии визита заместитель председателя Комитета НС по внешним связям Дон Туан Фонг.
По его словам, на протяжении последних 51 года традиционная дружба и многогранное сотрудничество между Вьетнамом и Финляндией поддерживаются и развиваются. Финляндия всегда оказывает Вьетнаму большое внимание и поддержку.
Финляндия постоянно оказывает безвозмездную помощь Вьетнаму с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. Экономическое и торгово-инвестиционное сотрудничество является одним из главных приоритетов в их отношениях.
Объем двусторонней торговли постоянно растет и в 2023 году достиг почти 380 миллионов долларов США. Однако это все еще скромная цифра, особенно в контексте Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), которое вступило в силу в 2020 году.
Что касается инвестиций, Финляндия в настоящее время занимает 58-е место из 140 стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам, с 35 действующими проектами на сумму более 47 миллионов долларов США, что также остается скромным показателем по сравнению с экономическим потенциалом и сильными сторонами Финляндии, сказал Донг Туан Фонг.
Поэтому, по словам Донг Туан Фонга, в ходе этого визита лидеры двух стран обсудят меры по дальнейшему укреплению экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества, в частности, как увеличить товарооборот, увеличить финские инвестиции во Вьетнам и привлечь больше финских предприятий во Вьетнам, особенно в областях, где у европейской страны есть сильные стороны, а у Вьетнама есть спрос, такой как высокие технологии, цифровая трансформация, образование, обучение и производство комплектующих.
Донг Туан Фонг сообщил, что ведущие законодатели Вьетнама и Финляндии обсудят меры по укреплению сотрудничества между двумя законодательными органами, особенно в области обмена опытом в области законодательства и высшего надзора, а также принятия решений по важным национальным вопросам.