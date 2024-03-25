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НОВОСТИ

Cпикер парламента Финляндии начинает официальный визит во Вьетнам

Спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо и высокопоставленная делегация финского парламента прибыли в Ханой в полдень 24 марта, начав трехдневный официальный визит во Вьетнам по приглашению председателя Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ.
  Заместитель председателя Комитета НС по внешним связям Ле Ань Туан (слева) приветствует спикера парламента Финляндии Юсси Халла-ахо в международном аэропорту Нойбай. Фото: ВИA
В международном аэропорту Нойбай делегацию встретили заместитель председателя Комитета НС по внешним связям Ле Ань Туан, посол Финляндии во Вьетнаме Кейо Норванто и другие.

Это первый визит Юсси Халла-ахо за пределы Европы с момента его вступления в должность, и на этот раз он посетит только Вьетнам, демонстрируя особое положение Вьетнама во внешней политике Финляндии, а также хорошую дружбу между законодательными собраниями двух стран.

Визит также призван отметить 50-летие дипломатических отношений двух стран (1973-2023).

Ожидается, что визит будет способствовать укреплению отношений сотрудничества между двумя странами в различных областях, - заявил в преддверии визита заместитель председателя Комитета НС по внешним связям Дон Туан Фонг.

По его словам, на протяжении последних 51 года традиционная дружба и многогранное сотрудничество между Вьетнамом и Финляндией поддерживаются и развиваются. Финляндия всегда оказывает Вьетнаму большое внимание и поддержку.

Финляндия постоянно оказывает безвозмездную помощь Вьетнаму с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. Экономическое и торгово-инвестиционное сотрудничество является одним из главных приоритетов в их отношениях.

Объем двусторонней торговли постоянно растет и в 2023 году достиг почти 380 миллионов долларов США. Однако это все еще скромная цифра, особенно в контексте Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), которое вступило в силу в 2020 году.

Что касается инвестиций, Финляндия в настоящее время занимает 58-е место из 140 стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам, с 35 действующими проектами на сумму более 47 миллионов долларов США, что также остается скромным показателем по сравнению с экономическим потенциалом и сильными сторонами Финляндии, сказал Донг Туан Фонг.

Поэтому, по словам Донг Туан Фонга, в ходе этого визита лидеры двух стран обсудят меры по дальнейшему укреплению экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества, в частности, как увеличить товарооборот, увеличить финские инвестиции во Вьетнам и привлечь больше финских предприятий во Вьетнам, особенно в областях, где у европейской страны есть сильные стороны, а у Вьетнама есть спрос, такой как высокие технологии, цифровая трансформация, образование, обучение и производство комплектующих.

Донг Туан Фонг сообщил, что ведущие законодатели Вьетнама и Финляндии обсудят меры по укреплению сотрудничества между двумя законодательными органами, особенно в области обмена опытом в области законодательства и высшего надзора, а также принятия решений по важным национальным вопросам.

ВИА/ИЖВ

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