Cохранение и продвижение ценностей наследия Хан-Нома

Усилия по сбору ценных ресурсов



В Тхыатхиен-Хюэ хранится большое количество документов Хан-Ном, начиная с королевских указов, официальных назначений, грамот, приказов и сочинений королей и заканчивая редкими текстами в области культуры, права, управления, земли, населения, генеалогии и местных обычаев. Эти документы относятся к династиям Ле и Тай Сон, периоду династии Нгуен.



Некоторые из этих ценных предметов являются важнейшими «кусочками мозаики» в разноцветной истории и культуре древней столицы Хюэ. Однако из-за многочисленных исторических потрясений и суровых погодных условий наследие Хан-Ном в Тхыатхиен-Хюэ, особенно бумажные документы, подверглось значительным потерям, повреждениям и разрушениям.



Хоанг Тхи Ким Оань, директор провинциальной библиотеки, рассказала, что с 2009 года библиотека сотрудничает с Библиотекой общих наук города Хошимина в сборе, оцифровке, а также реставрации и продвижении ценностей документов Хан-Ном по всей провинции.



На сегодняшний день оцифровано и сохранено около 418 000 страниц документов. Среди них много редких и сильно поврежденных документов, которые были отреставрированы, исследованы и обработаны в целях повышения их ценности. Эти усилия внесли значительный вклад в сохранение наследия Хань-Ном - ценного ресурса для изучения культуры, истории, экономики и политики региона Тхуанхоа в частности и страны в целом.

Провинциальная библиотека провела исследование, сбор и оцифровку документов Хан-Ном в 187 деревнях, 923 кланах и 18 дворцах.



Кроме того, библиотека организовала множество выставок, на которых демонстрируются редкие документы Хан-Ном, включая королевские указы, официальные назначения и другие тексты, которые были оцифрованы и отреставрированы. В частности, она опубликовала несколько ценных работ, в том числе «Thu muc de yeu sac phong trieu Nguyen o Thua Thien - Hue» (Библиография королевских указов династии Нгуен в Тхыатхиен - Хюэ) в 2018 году; «Sac phong, Che phong, Chieu duoi thoi Nguyen tai tinh Thua Thien - Hue (tuyen chon)» (Избранные королевские указы, официальные назначения и эдикты при династии Нгуен в Тхыатхиен - Хюэ) в 2020 г; «Bang cap quan chuc Trieu Nguyen tai tinh Thua Thien - Hue» (Дипломы чиновников династии Нгуен в в Тхыатхиен - Хюэ) в 2021 году; и «Van thu - don tu Han Nom cac lang tai tinh Thua Thien - Hue» (Административные документы деревень Хан-Ном в Тхыатхиен- Хюэ) в 2022 году. Кроме того, библиотека обработала и каталогизировала 5211 документов в программе Emiclib, сделав их легкодоступными для исследователей и общественности.



Продвижение ценностей наследия Хан - Нома



Наследие Хан-Ном - это важное послание на письменном языке, которое связывает прошлое с настоящим, предоставляя будущим поколениям возможность погрузиться в исторические и культурные корни нации



По мнению экспертов, система наследия Хан-Ном в Тхыатхиен-Хюэ подвергается риску повреждения из-за погодных условий и неправильных методов сохранения. В то время как число исследователей, специализирующихся на Хан-Ном, сокращается, а молодым поколениям трудно получить доступ к этим документам, подготовка экспертов в этой области затруднена и требует длительного процесса.



Помимо документов, хранящихся в различных ведомствах, разнообразны и богаты документы, найденные в местных общинах, кланах и частных коллекциях. Поэтому крайне важно активизировать усилия по сбору, оцифровке и обработке этих материалов, чтобы полностью изучить и повысить ценность наследия. Эти документы имеют неоценимое значение для сохранения культурно-исторического наследия.



Исследователь Нгуен Суан Хоа сказал, что несмотря на то, что было собрано и оцифровано около полумиллиона страниц документов Хан-Ном, этого все равно недостаточно, учитывая огромное количество документов, сохранившихся в деревнях и частных домах.



В дополнение к дальнейшим исследованиям, оцифровке, провинции необходимо разработать программу для расшифровки, оценки, отбора ценных материалов для перевода и внедрения.

Он предложил культурному сектору рассмотреть возможность создания проекта, направленного на более эффективное использование ресурсов Хан-Ном, а также работать над созданием центра документации Хан-Ном в долгосрочной перспективе, чтобы удовлетворить академические, исследовательские и рекламные потребности в наследии Хан-Ном.

Директор провинциального департамента культуры и спорта Фан Тхань Хай обратился к провинциальной библиотеке с просьбой активно собрать, оцифровать и максимально использовать документы Хан-Ном. Он предложил Министерству культуры, спорта и туризма совместно с Народным комитетом провинции инвестировать средства в создание современной библиотечной инфраструктуры с передовым оборудованием и технологиями, обучение библиотечного персонала и формирование контингента экспертов по Хан-Ном для расширения исследований и популяризации этого уникального наследия.

Вьетнамское наследие Хан-Ном находится не только в Хюэ, но и в других местах по всему миру, поэтому необходима особая стратегия и соответствующие инвестиции, чтобы «вернуть домой» эти ценные экспонаты, подчеркнул Фан Тхань Хай.