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Cохранение и продвижение ценностей мирового природного наследия Фонгня-Кебанг
3 июля 2003 года на 27-м заседании Комитета Всемирного наследия (ЮНЕСКО) была утверждена заявка Вьетнама о признании национального парка Фонгня-Кебанг объектом всемирного природного наследия за уникальнейшие черты в плане геологии и геоморфологии. При поддержке правительства Вьетнама и международных организаций этот национальный парк был расширен до более чем 123 тысяч гектаров для сохранения целостности самых больших древних известняковых гор в Юго-Восточной Азии.
3 июля 2015 года члены ЮНЕСКО согласились дополнить критерии выдающихся ценностей, представляющих процессы эволюции и развития экосистем на суше, обладающих самой значимой естественной средой обитания для сохранения биологического разнообразия.
Признание мировым природным наследием является важной вехой, которая не только подтверждает выдающиеся всемирные ценности, но также оценивает усилия Вьетнама в сохранении целостности ценных ресурсов; это основа для стремления к устойчивому развитию, основанному на принципе гармонии, позволяющем продвигать ценности и сохранять целостность ресурсов. Именно поэтому в течение последних 20 лет Управление парка приняло за основу задачу сохранения, научные исследования стали ядром, а продвижение ценностей наследия стало движущей силой.
В течение многих лет Управление Национального парка проактивно сотрудничает с организациями внутри и за пределами страны для осуществления научных исследований и выполнения задач в области окружающей среды, геологии и геоморфологии, биологического разнообразия, культуры и истории, на основе которых осуществляется сохранение и продвижение ценных ресурсов наследия для служения социально-экономическому развитию местности.
Фонгня-Кебанг является домом для около 1.400 видов животных и около 3.000 видов растений, среди которых множество видов, занесенных в Красную книгу Вьетнама и мировую Красную книгу. Особенно распределение популяции 500-летнего скалистого зеленого кипариса, обитающих в известняковых горах на высоте более 600 м.
С 2003 года по настоящее время специалисты из Британской королевской ассоциация пещер (BCRA) провели исследование и обнаружили 425 пещер в 7 районах, системах, из которых 389 пещер были измерены и нарисованы с общей длиной 243 км. Особенно выдающимся было открытие пещеры Шондонг - самой большой пещеры в мире, которое имеет важное значение для исследования пещер в регионе и значительно способствовало пропаганде образа Вьетнама, Куангбиня и Фонгня-Кебанг по всему миру.
Национальный парк Фонгня-Кебанг постепенно диверсифицирует туристические продукты туризма, инициативно синхронно реализует все 3 формы организации эксплуатации туризма, в том числе: самостоятельная реализация, совместное предприятие и аренда лесоэкологических услуг.
На данный момент этот объект Всемирного природного наследия имеет 15 маршрутов и туристических точек с разнообразными и богатыми видами туризма, такими как: исследование природы, пещер, кемпинг, пешие прогулки, канатная дорога (зиплайн) и т. д. Развитие туристических услуг привлекает все больше посетителей в данный объект всемирного наследия. Для обеспечения устойчивого развития туризма и устойчивого сохранения природного наследия, Управление парка всегда следит за оценкой воздействия и влияния туристической деятельности на пещеры с целью разработки подходящих мер по сохранению, чтобы ограничить отрицательное воздействие на наследие.
Согласно Фам Хонг Тхаю, в ближайшее время Управление национального парка Фонгня-Кебанг продолжит определение управленческих мер, защиту лесов и сохранение природных ресурсов и культурного наследия в качестве первоочередных задач; одновременно будут улучшены меры по управлению, сохранению, научным исследованиям и спасению диких животных и растений с целью охраны мировых ценностей культурного наследия. Также будут эффективно и устойчиво использованы ресурсы и культурное наследие, чтобы обслуживать управление, сохранение и социально-экономическое развитие.
Куангбинь использует поддержку от центральных ведомств и оказание помощи со стороны ученых и международных организаций для оперативного завершения научной документации, представления в ЮНЕСКО для признания национального парка Фонгня-Кебанг на третий раз в качестве всемирного наследия по критериям природных пейзажей и стремится превратить Фонгня-Кебанг в первый объект всемирного наследия, который соответствует всем четырем критериям Всемирного наследия природы.
Чан Тханг, председатель Народного комитета провинции Куангбинь сказал, что по оценке Национального комитета ЮНЕСКО (Министерство иностранных дел), Вьетнамский национальный парк Фонгня-Кебанг, внесенный в список Всемирного наследия природы, является типичным образцом карстовых геологических процессов, свидетельствующим о различных циклах создания Земной коры. Геология и ландшафт Фонгкя-Кебанг создают удивительную систему пещер, известную во всем мире, став бесценным подарком, который природа подарила провинции Куангбинь.
Кроме того, этот национальный парк оценивается как образец «Экосистема и биологическое разнообразие» с уникальной популяцией, которую нельзя найти нигде на земле - это тропические вечнозеленые леса с преобладающей популяцией 500-летнего скалистого зеленого кипариса.
Национальный парк Фонгня-Кебанг имеет границу, соприкасающуюся с национальным парком Хин Нам Но в соседней стране Лаос. В соответствии с целями ЮНЕСКО по расширению сотрудничества в охране и сохранении общих признаков наследия, Вьетнам и Лаос сотрудничают в создании первого восточноазиатского международного досье на Всемирное наследие, являющееся крупнейшим в мире постоянным карстовым межгосударственным наследием. Это предполагается представить ЮНЕСКО в 2024 году.