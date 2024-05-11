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Cотрудничество в области сельского хозяйства между Вьетнамом и Италией
На переговорах, посвященных продвижению сельскохозяйственной продукции Вьетнама и Италии, состоявшимся после церемонии открытия стенда, представители центральных и местных агентств и бизнеса Италии высоко оценили выдающееся социально-экономическое развитие Вьетнама, в том числе сельскохозяйственного сектора. Руководители правительства Римини приветствовали присутствие вьетнамских делегаций и представителей бизнеса. Они выразили надежду на то, что это событие даст населенным пунктам и предприятиям с обеих сторон возможность обменяться информацией и обсудить потенциальное сотрудничество в области сельского хозяйства на основе документов о сотрудничестве в области сельского хозяйства, которые две страны недавно подписали. Представитель Министерства сельского хозяйства Италии Ренцо Армуцци, пригласил вьетнамские министерства и бизнес посетить высокотехнологичные сельскохозяйственные районы Эмилия-Романья для обмена возможностями сотрудничества в области переработки, хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции. Посетив стенд, председатель Macfrut Ренцо Пираччини приветствовал участие Вьетнама в Выставке и выразил готовность поддерживать и сотрудничать с Вьетнамом, чтобы у местных жителей и предприятий с обеих сторон было много возможностей для общения и поиска возможностей совместного сотрудничества. Стенд Вьетнама на этой ярмарке получил отклик со стороны многих населенных пунктов и сельскохозяйственных предприятий, отправив разнообразную продукцию. На выставку представители провинции Лангшон и компании Шао Май привезли множество высококачественных продуктов, таких как тропические сельскохозяйственные продукты, цветочные чаи, специи, свежие фрукты, лекарственные грибы. Выставка стала заметным событием и привлекла множество посетителей на стенд вьетнамской продукции.