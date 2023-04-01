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Cостоялась церемония открытия 1-го Вьетнамского фестиваля «баньми»
Фестиваль, который продлится до 2 апреля, призван подчеркнуть ценность хлеба для вьетнамской кухни и воздать должное мастерству и креативности пекарей. Ожидается, что он привлечет 50.000 посетителей.
В рамках мероприятия будет организована церемония чествования ведущих давних и известных брендов хлеба во Вьетнаме, а также семинар по развитию производства хлеба во Вьетнаме.
«Баньми» занимает 7-е место среди лучших уличных блюд в мире по версии TasteAtlas, веб-сайта, посвященного поиску свежих ингредиентов, традиционных блюд и аутентичных ресторанов по всему миру. CNN также назвал его одним из 50 лучших уличных блюд в Азии.
«Баньми» - популярная вьетнамская разновидность бутерброда, в основе которого лежит один и тот же основной ингредиент - багет.
Багет был завезен во Вьетнам в колониальный период, и сегодня это одно из немногих сохранившихся наследий того времени. Вначале большинство сэндвичей «баньми» состояли из хлеба, мяса и приправ, без добавления овощей.