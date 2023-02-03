Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Cостоялась церемония вручения знака «55-летия членства в Партии» генсеку ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу

Во второй половине дня 2 февраля в Ханое партийный комитет Канцелярии ЦК КПВ провела церемонию вручения знака «55 лет членства в Партии» генсеку ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу.
На церемонии награждения. Фото: ВИА
Во второй половине дня 2 февраля в Ханое партийный комитет Канцелярии ЦК КПВ провела церемонию вручения знака «55 лет членства в Партии» генсеку ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу.

От имени руководителей Партии постоянный член Секретариата ЦК КПВ Во Ван Тхыонг вручил генсеку ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу знак «55 - летия членства в Партии» и подарил ему цветы.

Выступая на мероприятии, товарищ Во Ван Тхыонг поздравил генсека ЦК КПВ с получением высокой награды Партии, отметив большой вклад генсека ЦК КПВ в построение более сильной и прозрачной Партии.

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг заявил, что для него является большой честью получить знак «55 лет членства в Партии» накануне 93-й годовщины основания КПВ (3 февраля 1930г.).

Он сказал: "Хочу выразить глубокую признательность Партии, Государству и народу, а также действующим и бывшим руководителям и всем товарищам. Я клянусь посвятить всю свою жизнь революционному делу, быть приверженым партийным идеалам, следовать идеологии, нравственности и стилю президента Хо Ши Мина в учебе и работе, чтобы быть достойным членом Коммунистической партии Вьетнама".

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top