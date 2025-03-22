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Cодействие устойчивому развитию сельского хозяйства Вьетнама с помощью беспилотных технологий
Чан Фи Ву, который также является председателем Вьетнамско-австралийской инновационной сети, преподавателем Университета Нового Южного Уэльса и главным научным сотрудником JWC Lab Inc, отметил, что передовое сельское хозяйство - это сектор, в котором Австралия добилась больших успехов. В то же время во Вьетнаме, если технология беспилотников будет внедрена, фермеры смогут не только защитить свое здоровье, но и сэкономить время на сельском хозяйстве.
В 2018 году Чан Фи Ву и команда разработчиков JWC Lab Inc. начали сотрудничать с экспертами из Австралии, Франции и США, чтобы разработать сельскохозяйственные дроны, которые могут как диагностировать болезни сельскохозяйственных культур, так и применять методы лечения. Беспилотники высотой 0,54 метра с шестью пропеллерами собирают изображения высокого разрешения для создания нормализованного индекса разницы растительности (NDVI), который измеряет зелень и плотность растительности.
Дроны работают в 28 раз быстрее, чем ручное опрыскивание, покрывая два гектара всего за 10 минут, экономя при этом 15 % удобрений и до 60-70 % воды. Благодаря преимуществам компактности и малого веса в сочетании с универсальностью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дроны могут гибко работать на любой местности.
По словам Чан Фи Ву, устройство с искусственным интеллектом помогает быстро определить болезни и предложить фермерам подходящие методы опрыскивания и своевременное лечение. Он уточнил, что здоровые растения отличаются повышенным содержанием хлорофилла и выглядят более зелеными; слабые растения, наоборот, демонстрируют пониженный уровень хлорофилла, что позволяет фермерам выявлять и изолировать больные растения.
Понимая, что не все фермеры могут самостоятельно управлять беспилотниками, Чан Фи Ву и его команда разработали платформу "Беспилотник как услуга" (DaaS™), на которой фермеры могут планировать опрыскивание с помощью простого мобильного приложения, оплачивая только использованные услуги.
Чан Фи Ву и генеральный директор JWC Lab доктор Нгуен Зуй Луан, американский ученый и бизнесмен вьетнамского происхождения, работают с Народным комитетом города Хошимин над реализацией различных научно-технических проектов и созданием инкубаторов, сосредоточенных на ключевых технологических областях, предлагая при этом рациональную политику привлечения экспертов и стартапов. Чан Фи Ву отметил, что некоторые барьеры еще предстоит устранить, в частности, политику и правовую базу, связанную с наукой и технологиями. Он назвал отсутствие специальных правил инвестирования в блокчейн, искусственный интеллект или передовые технологии, такие как беспилотные летательные аппараты, препятствующим предприятиям инвестировать в эти сферы и развивать их.
Вьетнам должен продолжать создавать благоприятные условия для ученых, чтобы они могли применять свои научные и технологические достижения в стране, создать агентство по надзору за этими технологиями и принять как краткосрочные, так и долгосрочные видения, чтобы воплотить разработки в жизнь, сказал он.