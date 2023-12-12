Cодеиствие глубокому и эффективному развитию отношении всеобъемлющего стратегического партнерства между вьетнамом и китаем

Генсек Ц К КПК, Председатель КНР Си Цзиньпин вручает Орден Дружбы Китая Генеральному секретарю ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу по случаю официального визита последнего в Китай с 30 октября по 1 ноября 2022 года. Фото: ВИA

Это особенно важное дипломатическое событие как для Вьетнама, так и для Китая, подтверждающее желание и решимость двух стран обеспечить дальнейшее углубление и эффективное развитие традиционной дружбы, добрососедства, всеобъемлющего стратегического сотрудничества между Вьетнамом и Китаем, которое принесёт практическую пользу народам двух стран.



*** Политические отношения стабильно развиваются, основное внимание уделяется дружбе и сотрудничеству**



Вьетнам и Китай являются близкими соседями со многими культурными и социальными сходствами. Две страны установили дипломатические отношения 18 января 1950 года. За последние 73 года, несмотря на взлеты и падения, отношения между Вьетнамом и Китаем стабильно развиваются, а их основным направлением являются дружба и сотрудничество.



Дружба культивируется поколениями лидеров двух стран и становится общим достоянием двух народов, являясь устойчивым фундаментом стабильного сотрудничества, приносящего практическую пользу обеим сторонам.



Особенно в последние десятилетия вьетнамско-китайские отношения глубоко развиваются во всех областях, от политики, экономики до культуры, безопасности и обороны. Обмены и контакты на высоком уровне регулярно поддерживаются в различных гибких формах. Благодаря визитам и контактам, высокопоставленные лидеры двух партий, двух стран достигли много важных общих пониманий, способствующих усилению и укреплению политического доверия.



Обе стороны определили развитие двусторонних отношений под девизом «Добрососедство, всестороннее сотрудничество, долгосрочная стабильность, устремленность в будущее» (1999) и в духе «хороших соседей, хороших друзей, хороших товарищей, хороших партнеров» (2005).



В 2008 году обе стороны договорились создать рамки всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Китаем, самые высокие рамки сотрудничества, глубочайшие в отношениях Вьетнама со странами всего мира. Китай также является первой страной, совместно создавшей эти рамки сотрудничества с Вьетнамом.



В последние годы Вьетнам и Китай поддерживают регулярные контакты на высоком уровне. Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг посетил Китай (октябрь 2022 г.); Президент Во Ван Тхыонг возглавил вьетнамскую делегацию высокого уровня для участия в третьем саммите международного сотрудничества «Один пояс, один путь» в Пекине, Китай, с 17 по 20 октября 2023 года; Премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил Китай с официальным визитом и принял участие в 14-й ежегодной встрече новых чемпионов Всемирного экономического форума (ВЭФ), проходившей в Тяньцзине (Китай) (июнь 2023 г.), а также принял участие в ярмарке Китай-АСЕАН (CAEXPO) и саммите Китай-АСЕАН по торговле и инвестициям (CABIS), который в 20-й раз проходил в городе Наньнин, провинция Гуанси (Китай) (сентябрь 2023 г.); Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ провел онлайн-переговоры с Председателем Постоянного комитета (ПК) Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжао Лэцзи, (июнь 2021 года).



Кроме того, по случаю важных политических событий двух партий, таких как XIII съезд Коммунистической партии Вьетнама, 100-летие основания Коммунистической партии Китая (2021 год) и переизбрание Си Цзиньпина Генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая (октябрь 2022 года)…, у обеих сторон есть особые формы поздравлений, демонстрирующие высокое уважение вьетнамско-китайских отношений.



В часности, официальный визит Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в Китай с 30 октября по 1 ноября 2022 г. активно способствовал укреплению традиционной солидарности и дружбы между двумя народами, продвижению и углублению всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Китаем в новую эпоху.



В ходе визита обе стороны опубликовали «совместное заявление Вьетнама и Китая о дальнейшем укреплении и углублении всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Китаем». Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг и Генеральный секретарь, председатель КНР Си Цзиньпин стали свидетелями церемонии подписания 13 документов между департаментами, министерствами, отраслями, центральными и местными органами власти двух стран…



Впоследствии, во время официального визита в Китай и участия в 14-й ежегодной встрече новых чемпионов Всемирного экономического форума (ВЭФ), проходившей в Тяньцзине (Китай) в июне 2023 года, две страны договорились содействовать эффективной реализации «Совместной декларации Вьетнама и Китая о дальнейшем укреплении и углублении всеобъемлющего стратегического партнерства сотрудничества между Вьетнамом и Китаем».



Кроме того, постоянно укрепляются обмены и сотрудничество между НС Вьетнама и ВСНП, между Вьетнамским отечественным фронтом и Народной политической консультативная конференцией Китая (НПКСК), а также между министерствами и секторами, такими как иностранные дела, оборона и полиция.



На многосторонних форумах Вьетнам и Китай активно координируют свои действия, содействуют миру, стабильности и сотрудничеству в регионе и во всем мире, особенно на форуме АСЕАН и в Организации Объединенных Наций.



*** Экономическое и торговое сотрудничество постоянно развиваются**



Развитие всеобъемлющего стратегического партнерства создало хорошую, стабильную среду для политического сотрудничества, способствуя движущей силе и важной основе для сотрудничества в области экономического развития, особенно развития двусторонней торговли.



На протяжении многих лет торговое сотрудничество является ярким пятном в двусторонних отношениях. Китай неизменно остается крупнейшим торговым партнером Вьетнама, и в настоящее время Вьетнам также является крупнейшим торговым партнером Китая в АСЕАН. В 2020 году общий товарооборот двух стран достиг 133,09 млрд долл. США, в 2021 году – 165,9 млрд. долл. США, в 2022 году – 175 млрд. долл. США, а за 8 месяцев 2023 года – 105,46 млрд. долл. США.



Китай в настоящее время – это крупнейший экспортный рынок Вьетнама, основными экспортными группами которого являются переработка, промышленное производство, сельскохозяйственная и рыбная продукция. Вьетнам и Китай уже заключили множество двусторонних соглашений о сотрудничестве, а также таких многосторонних соглашений, как Соглашение о свободной торговле между АСЕАН и Китаем (ACFTA), Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП); кроме того, в предстоящий период Китай продвигает свое участие во Всеобъемлющем и прогрессивном Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP).…



Экспорт сельскохозяйственной продукции Вьетнама в Китай постоянно расширяется. Китай стал одним из важнейших рынков сбыта сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции Вьетнама. В настоящее время Вьетнам экспортирует в Китай 13 основных видов сельскохозяйственной продукции, в том числе: ласточкиные гнезда, сладкий картофель, драконий фрукт, лонган, рамбутан, манго, джекфрут, арбуз, банан, мангостин, личи, маракуйю и дуриан. С момента принятия обязательств по ACFTA Китай снизил тарифы на более чем 8000 импортных товаров из Вьетнама, включая сельскохозяйственную продукцию и свежие фрукты.



