НОВОСТИ
Cингапурский ученый: Вьетнам переживает глубокие, всеобъемлющие преобразования
Он отметил, что страна переживает глубокие и всеобъемлющие изменения, в частности, благодаря институциональной реформе и продолжающейся оптимизации государственных структур.
По его словам, из страны, опустошенной войной и угнетенной централизованно планируемой экономикой, Вьетнам выдвинулся на передний план реформ. Первым важным поворотным моментом стала реформа “Доймой” (обновление) 1986 года, которая высвободила производственные силы, расширила возможности фермеров и позволила расти частному сектору экономики. Нынешняя волна реформ, которую он назвал “вторым обновлением”, выходит за рамки демонтажа старых барьеров и создания основ современной страны.
Что касается революции по оптимизации аппарата и реорганизации страны, Ву Минь Кхыонг отметил, что это сильная реформа, а двухуровневое правительство является стратегическим поворотным моментом.
Он высоко оценил преданность делу вьетнамских чиновников, подчеркнув их искреннее стремление раскрыть потенциал страны и служить народу.
Он предложил провести пилотные программы в отдельных населенных пунктах, чтобы опробовать способы обеспечения того, чтобы органы власти на местах уделяли непосредственное внимание потребностям граждан, одновременно используя новые технологии, в том числе искусственный интеллект. По его словам, такие пилотные программы могут стать ценным уроком для других развивающихся стран.
Он отметил, что если Вьетнам сможет решить проблемы, связанные с инфраструктурой, юридическими процедурами и людскими ресурсами в течение ближайших трех-шести месяцев, эта реформа будет осуществима, подчеркнув, что многие чиновники способны и готовы к этому, при условии, что они получат сильную институциональную поддержку.
Профессор Ву Минь Кхыонг отметил, что Вьетнам уже достиг замечательного прогресса, но впереди еще больше возможностей.
Ученый также подчеркнул важность цифровых технологий в облегчении административной нагрузки, что позволяет чиновникам уделять больше внимания решению проблем населения. По его словам, использование цифровых технологий поможет Вьетнаму полностью реализовать свой нераскрытый потенциал.
Он считает, что сейчас для Вьетнама настал момент для глубоких и всеобъемлющих качественных преобразований, в которых возможности по-прежнему превосходят вызовы.