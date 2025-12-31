Cезон праздника Тэт станет импульсом для развития международных туров

Для многих вьетнамских семей продолжительные новогодние каникулы уже не означают стремление к дальним поездкам. Напротив, всё более распространённой становится тенденция использовать время отдыха для воссоединения семьи, расслабления и путешествий по стране, особенно к направлениям, удобным для поездок наземным транспортом, хорошо знакомым, но способным удовлетворить потребности отдыха представителей разных поколений.

Данные поисковых запросов на туристических платформах показывают, что Далат продолжает удерживать позицию самого востребованного внутреннего направления на период Тэта 2026 года: количество поисков выросло на 44%. Прохладный климат, праздничная атмосфера и широкий спектр вариантов размещения для разных категорий туристов позволяют городу сохранять устойчивую привлекательность в высокий сезон.

Фукуок занимает второе место, обогнав Нячанг, с ростом интереса на 41%. «Жемчужный остров» по-прежнему привлекает туристов, желающих «сбежать от холода» в поисках тёплого солнца, голубого моря и закрытых курортных комплексов, особенно подходящих для семей с маленькими детьми и пожилыми людьми. Нячанг и Дананг следуют далее благодаря красивой береговой линии и разнообразной инфраструктуре развлечений. Вунгтау замыкает пятёрку лидеров с ростом на 31%, отражая спрос на короткие поездки со стороны жителей Хошимина.

По словам Ву Нгок Лама, странового директора Agoda во Вьетнаме, для вьетнамских туристов Тэт — это время с глубоким духовным смыслом. Продолжительные каникулы в этом году открывают для семей возможность оптимизировать впечатления от отдыха, а не гнаться за географической удалённостью.

Представитель компании BenThanh Tourist сообщил, что в этом году спрос на новогодние туры смещается в сторону северных регионов, тогда как интерес к маршрутам по Центральному Вьетнаму несколько замедлился из-за опасений, связанных с погодой после сезона штормов и наводнений. Тем не менее Дананг и Хойан продолжают сохранять стабильную привлекательность благодаря развитой туристической инфраструктуре и хорошо зарекомендовавшим себя продуктам.

Если внутренний туризм отражает тенденцию более избирательного и осторожного выбора, то рынок международных туров демонстрирует заметное оживление благодаря продолжительным каникулам по случаю праздника Тэт. Согласно плану, работники будут отдыхать с 14 по 22 февраля 2026 года. В сочетании с ежегодным отпуском многие семьи могут спланировать поездки продолжительностью 10–14 дней, что вполне подходит для дальних путешествий.

Данные Agoda показывают, что интерес как к внутреннему, так и к зарубежному туризму в период Тэта 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Примечательно, что количество поисковых запросов по международным поездкам уже увеличилось в октябре–ноябре 2025 года, что свидетельствует о более раннем планировании со стороны туристов, особенно в отношении направлений, требующих предварительной подготовки виз, финансов и маршрутов.

Лан Ань (квартал Хоангмай, Ханой) рассказала, что её семья рассматривает варианты путешествия в Европу или Австралию в предстоящий Тэт. «В этом году туры в Европу подорожали, тогда как поездка в Австралию отличается большей стабильностью цен и позволяет совместить отдых с визитом к родственникам, поэтому мы склоняемся к этому варианту», — отметила она.

Учитывая данный спрос, крупные туристические компании, такие как Trang An Travel, Viettourist и Hanoitourist, заблаговременно запустили линейку туров на Лунный Новый год 2026 года, сосредоточив внимание на продолжительных маршрутах, проходящих непосредственно в период Тэта. Среди наиболее востребованных направлений — Япония, страны Европы, Китай, а также новые маршруты, такие как Египет и Марокко.

По словам Фам Тхи Бик Нгок, заместителя директора компании Ascend Travel & Event, тенденцией нынешнего сезона Тэта является выбор туристами длительных туров и приоритет новых, необычных направлений. Эту категорию клиентов в основном составляют семьи, которые в течение года заняты работой и редко имеют возможность путешествовать вместе, поэтому они готовы тратить больше средств на поездки с глубоким и насыщенным опытом.

По оценкам туристических компаний, рынок туров на Тэт 2026 года, как ожидается, вырастет на 15–20% по сравнению с аналогичным периодом. В то же время цены на туры, особенно международные, имеют тенденцию к умеренному росту из-за увеличения входных затрат и стоимости авиаперевозок.