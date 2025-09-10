НОВОСТИ
Blockchain Gallery — место встречи культуры и технологий
Blockchain Gallery демонстрирует, что блокчейн — это не только технология, но и культура, формирующая ценности в реальной жизни. С помощью Blockchain Gallery впервые во Вьетнаме общественность получает возможность посетить выставку, посвящённую блокчейн-технологиям и цифровым активам, чтобы лично прочувствовать и разделить дух инноваций.
Вместе с Blockchain Gallery Ассоциация блокчейна и цифровых активов Вьетнама представила публике статую Сатоши. Это пятая в мире статуя Сатоши, символ децентрализованной культуры, технологического духа и стремления к инновациям. До Вьетнама статуи Сатоши были установлены в Венгрии, Швейцарии, Сальвадоре и Японии в различных версиях, как признание особого вклада «отца» биткоина в глобальную финансовую технологическую отрасль.
Статуя Сатоши во Вьетнаме — это «исчезающая» версия, созданная итальянской художницей Валентиной Пикоцци. Скульптура имеет уникальный эффект исчезновения при изменении угла обзора с наклонного на фронтальный, напоминая о том, как Сатоши Накамото полностью исчез после создания сети биткоина, передав управление глобальному сообществу. Художница Валентина посвятила 21 месяц на разработку и тестирование этой версии, чтобы произведение максимально передавало дух и культуру децентрализации биткоина.
По словам г-на Фан Дык Чунга, председателя VBA и председателя 1Matrix, статуя Сатоши и первая Blockchain Gallery во Вьетнаме размещены в штаб-квартире компании 1Matrix (жилой комплекс Times City, Ханой) и открыты для публики каждую субботу. VBA намерена расширять модель статуй Сатоши и Blockchain Gallery, создавая новые уникальные культурно-технологические пространства — привлекательные точки притяжения для сообщества Web3 по всему Вьетнаму и приближая блокчейн к широкой аудитории.
Сатоши Накамото — это псевдоним человека или группы людей, создавших биткоин и технологию блокчейн. Истинная личность «отца» биткоина остаётся одной из величайших тайн современного технологического мира. В 2008 году Сатоши опубликовал «белую книгу», подробно объясняющую принцип работы децентрализованной цифровой валюты.
После добычи первого блока биткоина в январе 2009 года Сатоши прекратил активность и коммуникацию с сообществом в конце 2010 года. Считается, что анонимность была необходима для обеспечения того, чтобы биткоин оставался децентрализованной системой, не зависящей от какого-либо человека или организации. Сатоши Накамото не только создал актив стоимостью тысячи миллиардов долларов, но и положил начало целой индустрии, финансовой революции и множеству блокчейн-приложений, которые меняют структуру финансов, контрактов, хранения и глобальных транзакций.
В этот же день Ассоциация блокчейна и цифровых активов Вьетнама представила Клуб инвесторов цифровых активов Вьетнама. Деятельность клуба направлена на три цели: прозрачность инвестиций в цифровые активы; обучение и обмен информацией о цифровых активах; соединение производителей, инвесторов и регуляторов с целью создания безопасного, прозрачного и надёжного рынка цифровых активов во Вьетнаме.
Это конкретный шаг Ассоциации блокчейна и цифровых активов Вьетнама по реализации Резолюции №57 NQ-TW Политбюро о прорывном развитии науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации страны, Резолюции №68-NQ/TW Политбюро о развитии частного сектора экономики, а также постепенное воплощение блокчейна в стратегическую технологию согласно Решению №1131/QĐ-TTg Премьер-министра о перечне стратегических технологий и стратегических технологических продуктов.