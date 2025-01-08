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Berggruen Holdings готова сотрудничать с Вьетнамом в области подготовки рабочей силы
Он заявил, что Вьетнам восстанавливает свои традиционные факторы роста, одновременно разрабатывая новые, включая освоение космического пространства, морских ресурсов и подземного потенциала. В дополнение к внутренним усилиям, страна нуждается в международной поддержке и сотрудничестве, особенно со стороны США, с точки зрения капитала, науки и технологий, инноваций, умного управления, подготовки кадров и «зеленого» развития.
Премьер-министр отметил, что образование и обучение остаются главными составляющими вьетнамско-американских отношений, а число вьетнамских студентов, обучающихся в США, растет. Он предложил Berggruen Holdings рассмотреть возможность инвестиций в некоторые культурно и исторически значимые проекты и помочь Вьетнаму в продвижении его культуры за рубежом, обогащении его культурной идентичности и развитии культурной индустрии. Он также призвал компанию сотрудничать с вьетнамской стороной в области образования, исследований и развития рабочей силы.
Со своей стороны, Николас Берггрюен, который также является основателем и председателем Института Берггрюена, признал трудности, которые пришлось пережить Вьетнаму, сказав, что он восхищен замечательными преобразованиями, произошедшими в стране за эти годы. Он выразил уверенность в том, что благодаря своей стойкости, амбициям и мощному потенциалу Вьетнам в будущем будет расти, все больше укрепляя свою политическую и экономическую роль на мировой арене.
Согласившись с предложениями премьер-министра, Николас Берггрюен подтвердил готовность Berggruen Holdings сотрудничать с Вьетнамом в области подготовки кадров. В краткосрочной перспективе компания окажет консультационные услуги, чтобы помочь стране создать инвестиционный фонд развития.