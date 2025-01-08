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Berggruen Holdings готова сотрудничать с Вьетнамом в области подготовки рабочей силы

Berggruen Holdings готова сотрудничать с Вьетнамом, инвестировать в него и поддерживать в обучении персонала. Об этом заявил основатель, председатель правления американской компании Николас Берггрюен, когда он и директор Восточноазиатского института Weatherhead при Колумбийском университете Нгуен Тхи Лиен Ханг были приняты премьер-министром Фам Минь Тьинем в Ханое в январе 7 вечером.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и основатель и председатель Berggruen Holdings и Berggruen Institute Николас Берггрюен на встрече в Ханое 7 января. (Фото: ВИA)  
На приеме премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил активный вклад Нгуен Тхи Лиен Ханга в организацию политических диалогов высокопоставленных вьетнамских лидеров в последнее время, а также ее участие в этих мероприятиях.

Он заявил, что Вьетнам восстанавливает свои традиционные факторы роста, одновременно разрабатывая новые, включая освоение космического пространства, морских ресурсов и подземного потенциала. В дополнение к внутренним усилиям, страна нуждается в международной поддержке и сотрудничестве, особенно со стороны США, с точки зрения капитала, науки и технологий, инноваций, умного управления, подготовки кадров и «зеленого» развития.

Премьер-министр отметил, что образование и обучение остаются главными составляющими вьетнамско-американских отношений, а число вьетнамских студентов, обучающихся в США, растет. Он предложил Berggruen Holdings рассмотреть возможность инвестиций в некоторые культурно и исторически значимые проекты и помочь Вьетнаму в продвижении его культуры за рубежом, обогащении его культурной идентичности и развитии культурной индустрии. Он также призвал компанию сотрудничать с вьетнамской стороной в области образования, исследований и развития рабочей силы.

Со своей стороны, Николас Берггрюен, который также является основателем и председателем Института Берггрюена, признал трудности, которые пришлось пережить Вьетнаму, сказав, что он восхищен замечательными преобразованиями, произошедшими в стране за эти годы. Он выразил уверенность в том, что благодаря своей стойкости, амбициям и мощному потенциалу Вьетнам в будущем будет расти, все больше укрепляя свою политическую и экономическую роль на мировой арене.

Согласившись с предложениями премьер-министра, Николас Берггрюен подтвердил готовность Berggruen Holdings сотрудничать с Вьетнамом в области подготовки кадров. В краткосрочной перспективе компания окажет консультационные услуги, чтобы помочь стране создать инвестиционный фонд развития.

ВИА/ИЖВ

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