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Bamboo Airways лидировала по своевременности выполнения рейсов в период Тэт

По данным Администрации гражданской авиации Вьетнама (CAAV), в январе, совпавшим с пиком сезона путешествий в честь Нового года (Тэт), авиакомпания Bamboo Airways продемонстрировала самые высокие показатели своевременности выполнения рейсов (OTP) среди вьетнамских авиакомпаний. 84,3% ее рейсов были отправлены по расписанию. Средний показатель OTP в авиационной отрасли Вьетнама в январе 2025 года составил 60%, что на 7,7 процентных пункта меньше, чем в феврале 2024 года, когда отмечался предыдущий Тэт, свидетельствуют предварительные данные CAAV.

Среди авиакомпаний, которые превзошли средний показатель по отрасли, были Pacific Airlines (74,9%), Vietnam Airlines (69%) и VASCO (68,5%). Между тем, авиакомпания Vietravel Airlines показала OTP на уровне 57,2%, а самый низкий показатель у Vietjet Air - 46,8%.

Коэффициент отмены рейсов в январе 2025 года составил в среднем 0,5%, что на 0,3 процентных пункта больше, чем в предыдущий период Тэт.

По данным CAAV, основными причинами задержек рейсов в прошлом месяце стали увеличение количества пассажиров и неблагоприятные погодные условия, такие как туман и низкая облачность в некоторых северных аэропортах.

Во время праздника Тэт (24 января - 2 февраля 2025 года) авиационный рынок Вьетнама обслужил 2,5 млн пассажиров, что на 17,8% больше, чем в прошлом году. Международный пассажиропоток вырос на 23% до 1,35 миллиона, а внутренний - на 12% до 1,14 миллиона.

Вьетнамские авиакомпании перевезли более 1,67 млн пассажиров, что на 12,8% больше, чем годом ранее, а также почти 7 000 тонн грузов, что на 4% больше.

На долю международных авиаперевозок пришлось более 536 000 пассажиров (рост на 14%) и 3 600 тонн грузов (рост на 1,1%), в то время как на внутренних рейсах было перевезено более 1,1 млн пассажиров и 3 200 тонн грузов, что на 12% и 7,4% больше соответственно.

ВИА/ИЖВ

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