Bьетнамские бизнес-сообщества объединяются в ключевых центрах ЕС и Великобритании

В рамках развития сети вьетнамских предприятий в Европе Ассоциация вьетнамских предприятий и предпринимателей в Соединённом Королевстве (VBUK) и Ассоциация вьетнамских предприятий в Королевстве Бельгия (VBAB) подписали Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве, направленный на расширение пространства для взаимодействия и координации между вьетнамским бизнес-сообществом в Европе.

Председатель VBUK Нгуен Тхи Ли Ле и председатель VBAB Нгуен Тхань Винь обмениваются Меморандумом о взаимопонимании по укреплению сотрудничества между двумя ассоциациями. Фото: ВИА.

На программе Gala Dinner, состоявшейся вечером 11 января в Лондоне (Великобритания), две ассоциации официально объявили о подписании Меморандума, что ознаменовало новый этап в укреплении связей между вьетнамскими предприятиями в ключевых экономических и политических центрах Европы.

Бельгия — страна, где размещаются штаб-квартиры Европейской комиссии, Европейского совета и многих органов выработки политики Европейского союза (ЕС), — является важным «институциональным шлюзом» для вьетнамских предприятий при выходе к стандартам и ориентирам единого рынка. На этой основе подписание Меморандума о сотрудничестве между VBUK и VBAB, а также связанными с ними общественными и культурными организациями, сформировало ось взаимодействия вьетнамского бизнеса по линии Великобритания — Бельгия — ЕС.

В интервью корреспонденту Вьетнамское Информационное Агентство в Лондоне председатель VBUK Нгуен Тхи Ли Ле выразила надежду, что координация между VBUK и VBAB станет заметным фактором повышения статуса вьетнамского бизнес-сообщества в Европе. «Мы будем совместно организовывать такие мероприятия, как Gala Dinner, а также презентации вьетнамских товаров и продукции в Великобритании или Бельгии», — отметила она.

Согласно согласованным направлениям сотрудничества, VBUK и VBAB нацелены на формирование устойчивой сети вьетнамских предпринимателей в двух странах, занимающих особое место в экономической архитектуре Европы: Соединённом Королевстве — глобальном финансово-торговом центре, и Бельгии — институциональном и политическом центре ЕС. Ключевые направления взаимодействия включают обмен информацией об экономической политике и институциональной среде, содействие торговле и инвестициям, поддержку компаний-членов при выходе на рынки и поиске партнёров, а также совместную организацию форумов, семинаров и мероприятий по деловым контактам.

Председатель VBAB Нгуен Тхань Винь сообщил, что Ассоциация вьетнамских предприятий в Бельгии в настоящее время поддерживает связи с Ассоциацией вьетнамских интеллектуалов в Бельгии и Люксембурге, осуществляя обмен по новым технологиям и рыночным тенденциям с целью поддержки предприятий и регионов во Вьетнаме.

Помимо сугубо экономического сотрудничества, ассоциации подчёркивают роль культуры и народной дипломатии в процессе интеграции. Подписание VBUK Меморандума о взаимопонимании с Ассоциацией We Love Phở «Мы любим фо» демонстрирует «мягкий», но эффективный подход: использование культуры как моста для расширения пространства делового, туристического и торгового сотрудничества. Это также отражает всё более заметную тенденцию в деятельности вьетнамских бизнес-сообществ за рубежом, когда «мягкая сила» используется параллельно с экономическим потенциалом.

В беседе с корреспондентом Вьетнамского Информационного Агентства в Лондоне председатель Ассоциации We Love Phở Май Хай Лам, член исполнительного комитета Ассоциации вьетнамских предприятий в Польше, подчеркнул стремление создать цепочку мероприятий по продвижению вьетнамской кухни на протяжении всех четырёх сезонов года.

В частности, весной они будут приурочены к традиционному празднику Тэт; летом — сосредоточены на уличной кухне; осенью — организованы по случаю Национального дня; а зимой, примерно в декабре, станут ярким акцентом продвижения вьетнамской гастрономии в рамках тематической недели.