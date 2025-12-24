Bыбор формы инвестирования в высокоскоростную железную дорогу должен обеспечивать открытость и прозрачность

По данным Министерства строительства, в рамках проекта железнодорожной линии Лаокай – Ханой – Хайфон по подпроекту №1, предусматривающему инвестиции в инфраструктуру и соединение станций, утверждён план и 19 мая 2025 года начато строительство первых пяти станций; одновременно ведутся изыскания и проектирование ещё 16 станций с целью начала их строительства в I квартале 2026 года.

По подпроекту №2 завершены полевые изыскания, оценка транспортного спроса, сбор метеорологических, гидрологических данных, данных по материалам и полигонам отходов; поставлена задача завершить технико-экономическое обоснование к марту 2026 года, чтобы обеспечить его экспертизу и утверждение в июле 2026 года. Управление железнодорожных проектов в настоящее время выполняет техническое проектирование и назначение консультантов, с тем чтобы завершить технический проект к январю 2026 года.

Что касается проекта высокоскоростной железной дороги по оси Север – Юг, на данный момент 11 из 15 местных органов власти провели оценку потребностей и определили зоны переселения. Электроэнергетическая корпорация Вьетнама осуществила проверку, инвентаризацию и разработку планов переноса энергетических объектов. К настоящему времени 12 из 15 местных органов представили отчёты о потребностях в средствах центрального бюджета.

По проектам городских железных дорог в Ханое и Хошимине Министерство строительства провело рабочие совещания с двумя городами для согласования направлений и применения стандартов и норм для городского рельсового транспорта. В настоящее время применение стандартов к данным проектам не вызывает затруднений в процессе реализации.

Подводя итоги заседания, Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что на сегодняшний день Правительство, министерства и ведомства проделали значительный объём работы, в частности сосредоточились на базовом совершенствовании институциональной базы, включая законы, постановления и резолюции Национального собрания и Правительства; весьма активно реализуется проект железнодорожной линии Лаокай – Ханой – Хайфон; начато развертывание строительства проектов, связанных с железнодорожными линиями Лангшон – Ханой и Монгкай – Хайфон; одновременно приступили к реализации проектов, связанных с высокоскоростной железнодорожной линией по оси Север – Юг.

Премьер-министр отметил, что выбор подходящих технологий для высокоскоростных железнодорожных проектов зависит от множества факторов - экономических, политических, дипломатических, оборонно-безопасностных, а также от возможностей передачи технологий и эксплуатации. Он поручил Министерству науки и технологий и Министерству строительства пересмотреть действующие стандарты и нормы с учётом мирового опыта. На этой основе необходимо выбрать технологии для строительства высокоскоростной железной дороги Север – Юг и сформировать стандарты, процедуры и подходы к выбору форм инвестирования - государственных инвестиций, государственно-частного партнёрства и частных инвестиций - с тем чтобы обеспечить оптимальный и сбалансированный интерес всех участников, предотвратить групповые интересы, негативные явления и коррупцию и гарантировать успешную реализацию проекта.

Премьер-министр подчеркнул, что при наличии стандартов, процедур и чётких подходов выбор формы инвестирования должен осуществляться открыто; предлагаемые меры политики должны быть реалистичными, их воздействие - всесторонне и публично оценено; при этом необходимо обеспечить максимальную выгоду для государства, граждан и бизнеса, а также развитие железнодорожной отрасли.