НОВОСТИ
AVSE Global стремится внести свой вклад в проекты развития во Вьетнаме
По словам корреспондента Вьетнамского информационного агентства (ВИА) в Париже, в начале обсуждения профессор Нгуен Дык Кхыонг, председатель AVSE Global, рассмотрел процесс создания AVSE с первых дней.
С устремлением объединения контингента зарубежных вьетнамских экспертов и ученых в сильную команду, задействуя потенциал молодых интеллектуалов, следуя примеру поколений интеллектуалов-предшественников в каждой сфере деятельности в рядах общества вьетнамцев во Франции, Доктор Нгуен Дык Кхуонг работал с коллегами над разработкой проекта и реализации идеи создания AVSE.
В 2011 году в Париже была создана AVSE Global, ранее известная как Ассоциация вьетнамских ученых и экспертов во Франции. На сегодняшний день AVSE выросла и продолжает расширяться.
«Теперь мы очень хотим иметь новых участников, потому что есть много консалтинговых проектов для местностей, которым нужно 40-50 участников для обеспечения качества и прогресса, особенно, когда отечественные агентства требуют всегда очень многого и необходимости делать это очень быстро», - сказал г-н Хыонг.
По данным AVSE Global, эта организация в настоящее время проводит множество программ консалтинга и помощи в развитии в стране с участием сотен вьетнамских экспертов и ученых, живущих и работающих во многих странах мира.
Деятельность AVSE охватывает пять основных направлений, включая организацию ежегодной серии семинаров и форумов, в основном проходящих во Вьетнаме, связанных с темами, имеющими практическое значение для развития страны, консультационными проектами, консультациями с центральными и местными агентствами, предприятиями, программы обучения высокого уровня, инновационные проекты, проекты исследований и разработок, требующие привлечения иностранного инвестиционного капитала.
Для проведения всех этих тематических групп AVSE объединяет вьетнамских исследователей, организуя 11 различных сетей. Каждое направление деятельности имеет свою платформу и инструменты для объединения интеллектуалов.
«За более 10 лет работы AVSE создала контингент интеллектуалов и экспертов с двумя разными системами. Первая - это открытая платформа для всех интеллектуалов и экспертов для участия в инновационном пространстве. Поскольку в ближайшем будущем появится больше возможностей для бизнеса, особенно для тех, кто хочет воспользоваться соглашениями о свободной торговле, эта программа будет согласовываться с VCCI. Вторая платформа включает только членов AVSE для реализации проектов», — сказал г-н Нгуен Дык Кыонг.
Выступая на встрече, посол Динь Тоан Тханг приветствовал вклад AVSE, «распространяющийся с севера на юг», подтвердив, что проекты должны продолжать распространяться более широко, чтобы более активно способствовать развитию Вьетнама.