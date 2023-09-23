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ASIAD-2023: женская сборная Вьетнама выиграла стартовый матч у Непала

22 сентября женская сборная Вьетнама по футболу набрала первые 3 очка в стартовом матче ASIAD-2023 против Непала. Голы Хай Йен и Бить Тху принесли команде победу в стартовом матче. В матче против соперника, с которым дважды встречалась сборная в олимпийской квалификации, тренер Май Дык Чунг оставил на скамейке запасных полузащитников Тхань Ня и Ван Шы.

Первые 45 минут женская сборная Вьетнама играла в тупике и не сумела забить гол. В начале второго тайма тренер Май Дык Чунг решил снять Тует Зунг и Тху Ханг и выпустил на поле Тхань Ня и Ван Шы, и тупиковая ситуация была преодолена на 53-й минуте.

Нападающий Фам Хай Йен подоспела вовремя и ударила по воротам вратаря Суббы. Счет был 1-0 в пользу Вьетнама.

Женская сборная Вьетнама удвоила преимущество на 64-й минуте: после атаки на левом фланге Зыонг Тхи Ван красиво прострелила мяч на Бить Тху, и Бить Тху головой увеличила счет до 2-0. Это и окончательный счет игры на Олимпийском стадионе Вэньчжоу.

С этой победой женская сборная Вьетнама временно возглавила группу D.

На пресс-конференции после матча во второй половине дня 22 сентября в городе Вэньчжоу (Китай) тренер Май Дык Чунг подтвердил, что кадровые изменения во втором тайме помогли вьетнамской команде изменить ситуацию и одержали победу над Непалом.

Оценивая вьетнамскую сборную в стартовом матче, главный тренер Балгопал Махарджан сказал, что команда тренера Май Дык Чунг - "одна из ведущих команд Азии, очень уверенная в себе, с очень сильным составом, игроки обладают хорошей техникой".

Через три дня воспитанницы тренера Май Дык Чунга встретятся с женской сборной Бангладеш.

ИЖВ/ВИА

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