Apple планирует производить Apple Watch и MacBook во Вьетнаме. Фото: vnreview.vn

Сайт Nikkei Asia процитировал 3 источника, близких к компании, и написал, что поставщики компонентов Apple Luxshare Precision Industry и Foxconn (оба из Китая) начали пробное производство Apple Watch в Северном Вьетнаме как пилотное производство за пределами Китая.

Что касается MacBook, два источника сообщили, что Apple попросила поставщиков установить пробные производственные линии во Вьетнаме. Однако перенос серийного производства во Вьетнам идет достаточно медленно, отчасти из-за сбоев, связанных с пандемией COVID-19.

Вьетнам становится одним из важнейших производственных центров Apple, производя ряд флагманских продуктов для американской компании, в том числе планшеты iPad и наушники AirPods. По мнению отраслевых экспертов, производство Apple Watch является еще более сложным, и требует высокотехнологичные навыки.

Apple также продолжает переносить производство планшетов iPad во Вьетнам, стремясь диверсифицировать производство. Кроме того, группа ведет переговоры с поставщиками о создании пробной производственной линии во Вьетнаме для своей умной колонки HomePod.

Согласно анализу Nikkei Asia последнего списка существующих поставщиков Apple, количество поставщиков Apple, расположенных во Вьетнаме, увеличилось с 14 до как минимум 22 партнеров в 2018 году.

Другие крупные производители электроники, такие как Google, Dell и Amazon, также наладили производство во Вьетнаме.

Apple собирает большую часть своей продукции в Китае. Однако технологический гигант проявил интерес и даже сделал крупные инвестиции в другие страны для диверсификации производства.



