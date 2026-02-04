APEC 2027: гонка со временем, поскольку Sun Group ускоряет строительство до скорости света

Панорамный вид на будущий гостиничный кластер в Бай Дат До, который планируется сдать на Фукуок в течение 18 месяцев для APEC 2027 года.

В первой половине дня 28 января на острове Фукуок официально был дан старт строительству двух ключевых объектов из 21 проекта, предусмотренного для обслуживания саммита АТЭС 2027, — многофункционального городского района Бай Дат До и экотуристической городской зоны Нуй Онг Куан. Совокупный объём инвестиций по двум проектам оценивается примерно в 70 трлн донгов.

Проект Бай Дат До задуман как масштабный интегрированный комплекс размещения полного цикла, созданный по международным стандартам. Управление и эксплуатацию предполагается поручить ведущим мировым гостиничным группам, включая Marriott International, Hilton Worldwide, Accor и Lotte.

Отличительной особенностью проекта являются не только его масштаб и уровень привлечённых брендов, но и крайне сжатые сроки реализации. Sun Group поставила задачу завершить весь комплекс за 18 месяцев, чтобы обеспечить его готовность к АТЭС 2027. В строительном исчислении это означает средний объём работ, сопоставимый со сдачей гостиничной башни высотой около 40 этажей всего за немногим более чем один месяц — темп, который даже опытные специалисты отрасли называют настоящей гонкой со временем.

Проект площадью 88,4 га с общим объёмом инвестиций около 64 трлн донгов реализуется вдоль проспекта APEC Boulevard и занимает редкую по ценности локацию — рядом с Конференц-центром АТЭС и по соседству с Sunset Town. Бай Дат До позиционируется как концентрированный «гостиничный коридор», объединяющий 13 международно признанных гостиничных брендов, — конфигурацию, ранее не имевшую аналогов во Вьетнаме. После завершения проекта ожидается двукратное увеличение действующего фонда пятизвёздочных номеров на Фукуок, что позволит частично снять всё более острый дефицит средств размещения на острове.

В более широком контексте весь кластер инфраструктурных проектов для АТЭС 2027 стал наглядным примером исключительных темпов строительства, которые сегодня наблюдаются на Фукуок. Ход работ на этих площадках привлёк внимание международной аудитории. Региональная платформа ASEAN Urbanist, насчитывающая почти полмиллиона подписчиков, публично выразила удивление тем, что назвала происходящее «строительством со скоростью света».

В Международном аэропорту Фукуок строительные работы начались в июле 2025 года, однако ключевые объекты уже продвигаются ускоренными темпами. Речь идёт о второй взлётно-посадочной полосе, новом VIP-терминале и пассажирском терминале T2. В настоящее время по терминалу T2 выполнено 100% основных конструктивных работ. По VIP-терминалу достигнута полная готовность как несущих конструкций, так и металлокаркаса, тогда как по второй ВПП выполнено около 30% общего объёма работ.

Всего через четыре месяца после начала строительства все здания терминального комплекса были возведены до четвёртого этажа. В целом проект нацелен на завершение к марту 2027 года. Ожидается, что расширение аэропорта будет реализовано всего за 18 месяцев — срок, который в авиационной отрасли считается исключительным. Для сравнения: от начала строительства до ввода в эксплуатацию аэропорту Чанги потребовалось шесть лет, тогда как реализация крупных международных аэропортовых проектов нередко занимает от шести до десяти лет.

Ещё одним приоритетным объектом является Конференц-центр АТЭС 2027 с общим объёмом инвестиций 21,86 трлн донгов. В подзоне S3 основной конструктивный каркас комплекса в целом сформирован, уровень готовности составляет около 90%. В то же время многофункциональный театр в подзоне S2 выполнил порядка 80% основных конструктивных работ, создав прочную основу для последующих этапов строительства. Завершение проекта запланировано на II квартал 2027 года.

Наблюдаемая на Фукуок модель ускоренного строительства не является единичным случаем. Аналогичные темпы реализации в последние годы фиксировались на целом ряде инфраструктурных и туристических проектов, разработанных Sun Group по всей стране — от севера до юга Вьетнама.

Одним из наиболее показательных примеров является Международный аэропорт Вандон в провинции Куангнинь — первый во Вьетнаме аэропорт, построенный частным инвестором. Строительство началось во второй половине 2016 года, а уже к концу 2018 года объект был введён в эксплуатацию. Менее чем за два с половиной года был завершён весь комплекс работ, включая взлётно-посадочную полосу, перрон и терминал стандарта 4E, тогда как сопоставимые проекты в мире зачастую требуют от шести до десяти лет.

В сфере туризма и индустрии развлечений проекты под брендом Sun World также известны сжатыми сроками реализации. Так, Sun World Vung Tau — предстоящий проект Sun Group — привлёк внимание тем, что строительные работы были завершены примерно за пять месяцев, а открытие запланировано на 12 февраля.

Среди проектов, реализация которых в настоящее время ускоряется, национальный спортивный комплекс Ратьчиек (Rach Chiec National Sports Complex) в Хошимине выделяется своей общегосударственной значимостью. При общем объёме инвестиций свыше 145 трлн донгов проект рассматривается как стратегический инфраструктурный драйвер. Согласно Решению № 269/QD-UBND от 13 января 2026 года официальный срок реализации составляет около восьми лет со дня подписания BT-контракта. Однако на практике власти Хошимина и Sun Group намерены завершить весь комплекс примерно за пять лет — за счёт ускоренного освобождения территории и синхронной организации строительных работ по всем компонентам проекта.

На фоне того, что многие крупномасштабные инфраструктурные проекты во Вьетнаме и регионе по-прежнему сдерживаются затяжными процедурными циклами и поэтапными графиками, появление площадок, где работы ведутся по жёсткому «секундомеру», демонстрирует иную модель развития. В этих условиях сроки ввода перестают быть абстрактными обязательствами и превращаются в осязаемый результат, подтверждённый конструкциями, которые поднимаются месяц за месяцем. Именно такая устойчивость темпов всё чаще превращает выражение «строительство со скоростью света» из метафоры в реальное явление инфраструктурного и градостроительного развития Вьетнама.



