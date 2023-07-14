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AMM-56: министр иностранных дел Буй Тхань Шон принимает участие в конференции EAS и PMC АСЕАН-США
На конференции был принят План действий EAS на период 2024–2028 годов, включающий 16 конкретных областей, таких как устойчивое развитие, морское сотрудничество, продвижение торговли, связь, образование, продовольственная безопасность и расширение прав и возможностей женщин…
Выступая на конференциях, министр Буй Тхань Шон подтвердил важные достижения EAS, соответствующие ожиданиям. Он подчеркнул, что посредством консультаций EAS способствовал развитию культуры диалога и сотрудничества, увеличению сходства, сужению различий и укреплению доверия между странами. Министр Буй Тхань Шон высоко оценил приверженность и поддержку партнеров для АСЕАН и подчеркнул, что эти обязательства должны быть выражены в действиях путем активного участия и эффективного вклада в механизмы под председательством АСЕАН.
*На встрече министров иностранных дел АСЕАН-США министры подтвердили продолжение развития сотрудничества после успеха юбилейного майского саммита в 2022 году, продвижение Стратегического всеобъемлющего партнерства АСЕАН. АСЕАН и США будут укреплять сотрудничество в области преобразования энергии, науки, технологий и инноваций, устойчивого развития инфраструктуры, защиты окружающей среды и реагирования на изменение климата.
АСЕАН приветствует предложение США об участии в сотрудничестве в реализации концепции АСЕАН для Индо-Тихоокеанского региона (AOIP). По этому случаю госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о создании Центра АСЕАН-США для поддержки этих усилий.
Приветствуя хорошие результаты сотрудничества между АСЕАН и Соединенными Штатами, министр Буй Тхань Шон подтвердил, что АСЕАН будет тесно сотрудничать с США, чтобы привести всестороннее стратегическое партнерство к существенному, эффективному и взаимовыгодному развитию, способствовать развитию диалога, формированию и обмену стандартами поведения между странами.
Министр Буй Тхань Шон подчеркнул, что приоритет следует отдавать развитию экономики, торговли, науки и техники, а также инноваций и творчества как ключевых областей и движущих сил сотрудничества АСЕАН и США. Также необходимо усилить координацию для обеспечения устойчивого будущего для 1 миллиарда человек населения двух сторон. Министр Буй Тхань Шон предложил уделять больше внимания и эффективно поддерживать субрегиональное развитие, способствуя инклюзивному, справедливому и устойчивому росту в регионе.
Делясь мнениями на конференциях, министр Буй Тхань Шон предложил партнерам на практике проявлять уважение и поддержку центральной роли АСЕАН и работать с АСЕАН для содействия диалогу, консультациям и укреплению доверия, реагированию на общие вызовы, строя открытую, прозрачную, инклюзивную региональную архитектуру и соблюдая международные права. Министр Буй Тхань Шон подтвердил общую позицию АСЕАН по Восточному морю, попросив партнеров продолжать поддерживать и вносить ответственный вклад в усилия АСЕАН по обеспечению мира, безопасности и стабильности в Восточном море, создать эффективный и предметный Кодекс поведения в Восточном море (COC) в соответствии с международным правом, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (UNCLOS), превращающий Восточное море в воды мира, сотрудничества и устойчивого развития.