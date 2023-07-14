НОВОСТИ
AMM-56: Министр иностранных дел Буй Тхань Шон посещает встречи между АСЕАН и партнерами
Министр Буй Тхань Шон и министр иностранных дел Кореи Пак Джин выступили сопредседателями встречи министров иностранных дел Кореи и АСЕАН.
Выступая от имени АСЕАН, Буй Тхань Шон рассказал о достигнутых результатах сотрудничества во всех сферах безопасности, экономики, культуры и общества и обмена между людьми. Министр предложил обеим сторонам укреплять сотрудничество для обеспечения мира и стабильности, особенно в ответ на нетрадиционные вызовы безопасности, углублять экономическое сотрудничество для процветания и содействовать сотрудничеству для людей в направлении устойчивого будущего. По этому случаю министр объявил, что Вьетнам проведет День АСЕАН-Корея позже в этом году во Вьетнаме.
Со своей стороны, министр иностранных дел Республики Кореи Пак Джин подтвердил приверженность своего правительства все более активной роли в отстаивании мира, стабильности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе, в то же время поддерживать внешнюю политику в отношении АСЕАН, рассматривая АСЕАН в качестве основного направления внешней политики Кореи. Он также сообщил, что содержание для обсуждения по созданию всеобъемлющего стратегического партнерства между АСЕАН и Кореей будет обнародовано в следующем году.
Также на конференции министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди — страны, председательствующей в АСЕАН в 2023 году, — подчеркнул, что партнерство АСЕАН и Кореи важно для продвижения цифровой трансформации в регионе Восточной Азии и Южной Азии. Ретно Марсуди заявил, что необходимо продвигать два важных направления, а именно развитие цифровой инфраструктуры в АСЕАН и сохранение приверженности долгосрочному миру и стабильности в регионе.
На конференции АСЕАН 3 (с Китаем, Японией и Южной Кореей) министры подчеркнули необходимость сохранения и развития сильных сторон АСЕАН 3, таких как экономическое, торговое, финансовое сотрудничество, профилактика и контроль и реагирование на эпидемии, согласились укрепить существующие механизмы экономической и финансовой стабилизации, содействовать сотрудничеству для обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого сельского хозяйства, а также эффективно использовать Чрезвычайный резервный фонд риса АСЕАН 3…
На встрече с Великобританией министры высоко оценили недавно установленные диалоговые отношения между АСЕАН и Великобританией. Страны договорились эффективно реализовать План действий на 2022-2026 гг.,
На встрече с Канадой АСЕАН приветствует обязательство Канады поддерживать процесс построения сообщества, создать трастовый фонд в размере 13,1 млн канадских долларов (9,95 млн долларов) и предоставить стипендии для АСЕАН.
Министр Буй Тхань Шон высоко оценил приверженность партнеров поддержке ведущей роли АСЕАН в усилиях по продвижению диалога, сотрудничества и по укреплению доверия в регионе. Он предложил партнерам поддержать общую позицию АСЕАН по Восточному морю, поддержать смысл Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC) и поддержать АСЕАН и Китай в скорейшем достижении Кодекса поведения Восточного моря (COC) в соответствии с международным правом, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (UNCLOS), стремясь превратить Восточное море в мирное и гармоничное море сотрудничества и устойчивого развития.
*Также в рамках АММ-56 и связанных с ней конференций 13 июля министр иностранных дел Буй Тхань Шон провел короткую встречу с министром иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса. Обе стороны пришли к единому мнению в плане празднования 50-летия установления дипломатических отношений (сентябрь 1973 г. - сентябрь 2023 г.), об организации визитов высших руководителей, культурных мероприятий и обменов между местностями и людьми, совместной эффективной реализации результатов переговоров премьер-министра Фам Минь Тьиня и премьер-министра Японии Кисида Фумио (май 2023 г.), особенно ускорения реализации официальной помощи в целях развития (ОПР) нового поколения, которое правительство Японии предоставляет Вьетнаму.
Согласно программе, утром 14 июля министры иностранных дел стран и партнеров АСЕАН проведут встречу с президентом Индонезии Джокови Видодо, примут участие во встрече министров иностранных дел стран Восточноазиатского саммита (ВАС), включая страны АСЕАН и их партнеров: Китая, Японии, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии, Индии, России и США.