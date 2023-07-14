Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

AMM-56: АСЕАН подчеркивает доверие к урегулированию проблемы Восточного моря

На 56-й встрече министров иностранных дел стран АСЕАН обсуждалась ситуация в Восточном море и выражалась озабоченность в связи с мелиоративными мероприятиями и серьезными инцидентами в регионе, которые подрывают доверие, нагнетают напряженность
  Иллюстративное изображение. Источник: ВИА  
На 56-й встрече министров иностранных дел стран АСЕАН обсуждалась ситуация в Восточном море и выражалась озабоченность в связи с мелиоративными мероприятиями и серьезными инцидентами в регионе, которые подрывают доверие, нагнетают напряженность и потенциально могут подорвать мир, безопасность и стабильность в районе.

В совместном заявлении, опубликованном после двухдневной встречи в Джакарте, министры подтвердили необходимость укрепления взаимного доверия, проявления сдержанности при проведении мероприятий, которые могут осложнить или обострить споры и повлиять на мир и стабильность, а также избежания действий, которые могли бы еще больше осложнить ситуацию.

АСЕАН подтвердила стремление к мирному разрешению споров в соответствии с общепризнанными принципами международного права, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (UNCLOS). Они подчеркнули важность немилитаризации и сдержанности в проведении мероприятий, которые могут осложнить ситуацию и привести к эскалации напряженности в Восточном море.

Министры также подчеркнули важность полного и эффективного осуществления Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC). Они приветствовали прогресс, достигнутый в переговорах по эффективному и содержательному Кодексу поведения в Восточном море (COC) в соответствии с международным правом, включая UNCLOS.

Они также подчеркнули важность принятия превентивных мер и мер по укреплению доверия между вовлеченными сторонами.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top