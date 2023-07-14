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AMM-56: АСЕАН подчеркивает доверие к урегулированию проблемы Восточного моря
В совместном заявлении, опубликованном после двухдневной встречи в Джакарте, министры подтвердили необходимость укрепления взаимного доверия, проявления сдержанности при проведении мероприятий, которые могут осложнить или обострить споры и повлиять на мир и стабильность, а также избежания действий, которые могли бы еще больше осложнить ситуацию.
АСЕАН подтвердила стремление к мирному разрешению споров в соответствии с общепризнанными принципами международного права, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (UNCLOS). Они подчеркнули важность немилитаризации и сдержанности в проведении мероприятий, которые могут осложнить ситуацию и привести к эскалации напряженности в Восточном море.
Министры также подчеркнули важность полного и эффективного осуществления Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC). Они приветствовали прогресс, достигнутый в переговорах по эффективному и содержательному Кодексу поведения в Восточном море (COC) в соответствии с международным правом, включая UNCLOS.
Они также подчеркнули важность принятия превентивных мер и мер по укреплению доверия между вовлеченными сторонами.