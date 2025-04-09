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AmCham Vietnam выдвинул ряд предложений, направленных на балансирование интересов между США и Вьетнамом
В пресс-релизе от 8 апреля AmCham Vietnam подчеркнул, что является представительским органом американского делового сообщества во Вьетнаме, объединяющим более 550 компаний и 2500 индивидуальных членов. Долгосрочная миссия AmCham Vietnam – содействие развитию торговых и инвестиционных отношений между США и Вьетнамом.
С этой позицией AmCham Vietnam отмечает, что снижение тарифов на американские товары – лишь одно из требований Управления торгового представителя США (USTR) в рамках новой политики ответных пошлин. Другое требование касается сокращения нетарифных торговых барьеров. USTR опубликовало «Национальный отчет по оценке торговых барьеров за рубежом», в котором приводится обзор торговой ситуации во Вьетнаме, однако в отчете отсутствуют конкретные целевые требования.
AmCham предложила правительству США четко сформулировать свои «требования» к правительству Вьетнама. Кроме того, AmCham Vietnam призвала своих членов, особенно компании, занимающиеся импортом из США, выдвинуть более конкретные предложения по дальнейшим шагам, направленным на увеличение объема импорта американских товаров во Вьетнам.
AmCham Vietnam высоко оценивает оперативную и разумную реакцию правительства Вьетнама на новые пошлины США. «Мы рады узнать о конструктивном телефонном разговоре между Генеральным секретарем То Ламом и президентом Трампом 4 апреля. Мы ценим лидерские качества и реалистичный подход Генерального секретаря То Лама, который напрямую ответил на одну из озвученных США озабоченностей по поводу „неответных“ тарифов, предложив ввести ответную пошлину в размере 0%», отмечается в пресс-релизе AmCham Vietnam.
AmCham Vietnam считает, что диалог между двумя правительствами создаст благоприятные возможности для американских экспортеров, включая представителей аграрного сектора. Американские компании заинтересованы в продвижении соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, которое позволит им улучшить доступ на рынок и снизить тарифы, особенно по сравнению с партнерами, уже имеющими соглашения о свободной торговле с Вьетнамом.
Поддерживая предложение правительства Вьетнама о отсрочке введения ответных пошлин для переговоров, AmCham Vietnam считает, что США должны уделить время обсуждению и рассмотрению взаимовыгодных предложений. США стремятся послать сигнал о необходимости добросовестных переговоров, которые принесут выгоду всем сторонам, а не приведут к ответным мерам. Более того, нет причин наносить значительный ущерб компаниям обеих стран, которые уже инвестировали в планирование будущих сделок, особенно если такие действия не способствуют достижению краткосрочных или долгосрочных целей администрации США.
В связи с вопросами сельскохозяйственной торговли между двумя странами Ассоциация животноводов Донгнай направила официальное письмо премьер-министру и губернатору Государственного банка с предложением ряда решений, которые принесут пользу обеим сторонам. В частности, цель правительства США при введении ответных пошлин – стимулировать экспорт американских товаров и сократить торговый дефицит. В то же время Вьетнам нуждается во многих сельскохозяйственных продуктах из США для развития животноводства.
Животноводческие компании осведомлены о том, что Министерство сельского хозяйства США (USDA) реализует программу GSM-102, предоставляющую кредитные гарантии для стимулирования экспорта американской сельскохозяйственной продукции с отсрочкой платежа по ставке всего 1% годовых. Со стороны Вьетнама участие в программе GSM-102 принимают шесть банков, однако их процентные ставки остаются неоптимальными, что снижает эффективность программы.
Ассоциация животноводов Донгнай предложила премьер-министру и губернатору Государственного банка рассмотреть возможность предоставления гарантий по программе GSM-102 с процентной ставкой 1–1,5%, чтобы снизить финансовую нагрузку на импортные компании.
«Изучая мнения наших членов, мы видим, что США являются отличным поставщиком сельскохозяйственного сырья для Вьетнама, включая сою и соевый шрот, кукурузу и DDGS (сухие зерновые спиртовые отходы) –продукцию, которую Вьетнам уже импортирует на миллиарды долларов для нужд животноводства. Кроме того, США поставляют высококачественных племенных свиней. В среднем каждая вьетнамская ферма по разведению племенных свиней импортирует 250 голов родоначального поколения (GGP) в год на сумму около 0,5 млн долларов США», отметил председатель Ассоциации животноводов Донгнай Нгуен Чи Конг.
Снижение импортных пошлин на сельскохозяйственную продукцию из США, в сочетании с поддержкой программы GSM-102, создаст благоприятные условия для увеличения импорта американских сельхозпродуктов. Это не только поможет сбалансировать торговый баланс между Вьетнамом и США, но и снизит затраты вьетнамской животноводческой отрасли, повысит ее качество и конкурентоспособность в условиях глобальной интеграции.