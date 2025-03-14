AISC 2025: Искусственный интеллект и полупроводники помогут Вьетнаму совершить прорыв в новом цикле развития

Выступая на семинаре «Слияние полупроводников и ИИ: Прорывные факторы, создающие новый цикл возможностей», который состоялся 13 марта в Ханое в рамках Международной конференции по искусственному интеллекту и полупроводниковым технологиям (AISC) 2025, организованной компанией Aitomactic, США, и Национальным центром инноваций (NIC), руководитель Департамента инноваций Министерства науки и технологий Нгуен Май Зыонг подчеркнул, что в эпоху Четвёртой промышленной революции инновации перестали быть выбором — они стали необходимым условием для повышения национальной конкурентоспособности. «ИИ и полупроводниковые технологии — это не только передовые технологии, но и стратегические движущие силы, которые помогут Вьетнаму совершить прорыв в новом цикле развития», — отметил Нгуен Май Зыонг.



Осознавая потенциал науки, технологий и инноваций для продвижения Вьетнама в новую эпоху, страна активно развивает соответствующую политику. Политбюро издало Резолюцию № 57-NQ/TW о прорывном развитии науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации.



Нгуен Май Зыонг отметил, что благодаря решительной поддержке и решительного управления правительства и совершенствованию инновационной политики Вьетнам постепенно становится привлекательным местом для полупроводниковой и ИИ индустрии.



Директор Национального центра инноваций (NIC) Ву Куок Хий подчеркнул, что государственная поддержка и благоприятная инвестиционная среда способствуют превращению Вьетнама в новый развивающийся технологический центр, привлекающий глобальные корпорации. «Правительство Вьетнама обязуется создать максимально благоприятные условия для инвесторов, предприятий и новаторов. Вьетнам принимает Четвёртую промышленную революцию, рассматривая ИИ и полупроводниковые технологии как стратегические опоры развития», – заявил Ву Куок Хий.



По его словам, эти отрасли предоставляют вьетнамским компаниям уникальные возможности для интеграции в глобальные цепочки создания стоимости и внесения вклада в технологический прогресс. Будучи одной из самых быстрорастущих цифровых экономик Юго-Восточной Азии, Вьетнам обладает стратегическим расположением, высококвалифицированной рабочей силой и современной инфраструктурой.



По словам Нгуен Май Зыонг, Министерство науки и технологий ускоряет разработку проекта поправок к Закону о науке и технологиях. Этот проект предусматривает ряд прорывных механизмов и политик, направленных на активное развитие инновационной деятельности, включая децентрализацию, упрощение административных процедур в государственном управлении по сферам науки, технологий и инноваций.



Наряду с этим, необходимо упрощать процессы и процедуры, содействовать цифровой трансформации в научно-исследовательской деятельности, развитии технологий и инноваций, особенно в сфере государственного управления; повышать прозрачность, этику и добросовестность в научной и технологической деятельности.



Законопроект также введет новую политику посредством специальных нормативных актов, создающих правовую основу для быстрого и устойчивого развития науки и технологий, идущих в ногу с мировыми достижениями. В то же время это расширит сферу и предметы регулирования Закона на негосударственный сектор в целях содействия научным исследованиям, технологическому развитию и инновациям, внося все более эффективный вклад в социально-экономическое развитие, способствуя индустриализации и модернизации страны.



Для развития ИИ и полупроводниковой индустрии крайне важно наличие высококвалифицированных кадров. По словам доктора Буй Хай Хынга, директора Исследовательского института ИИ VinAI, решение кадрового вопроса — одна из главных проблем. «Решение проблемы кадровых ресурсов — сложный вызов. Во Вьетнаме самой насущной потребностью является решение проблемы кадровых ресурсов. Это наше рабочее руководство», – подчеркнул основатель VinAI.



По его словам, решение вернуться во Вьетнам и основать институт ИИ исследований шесть лет назад было рискованным шагом в карьере. Однако он быстро осознал, что Вьетнам находится на переломном моменте, когда ограничения можно превратить в трамплин для прорыва, а вызовы — в новые возможности.