AirAsia открывает авиамаршрут, соединяющий Бали и Дананг

Маршрут Денпасар – Дананг будет обслуживаться AirAsia на эксклюзивной основе и направлен на укрепление туристической связности в регионе Юго-Восточной Азии. По словам Ахмада Садикина Абдурахмана, исполняющего обязанности генерального директора AirAsia Indonesia, новый маршрут предоставит пассажирам дополнительные гибкие и удобные возможности для перемещений в регионе.

С 20 марта 2026 года поездки между Данангом (Вьетнам) и Бали (Индонезия) станут проще, чем когда-либо: AirAsia Indonesia официально запускает прямой рейс, соединяющий эти два направления. (Фото: danang365.com)

Ожидается, что рейсы по маршруту Денпасар – Дананг будут выполняться с частотой четыре круговых рейса в неделю. Новый маршрут также будет способствовать усилению транспортной связности между Индонезией и Вьетнамом, включая стыковочные рейсы в Дананг из Джакарты и Лабуан-Баджо (Восточная Нуса-Тенгара) через Денпасар.



Открытие маршрута Денпасар – Дананг является частью плана расширения международной маршрутной сети AirAsia Indonesia с Бали. Одновременно, с 20 марта, авиакомпания также планирует запустить прямые рейсы из Денпасара в Перт, Аделаиду и Мельбурн (Австралия). По словам господина Садикина, многоузловая туристическая модель, как ожидается, будет способствовать развитию трансграничного туризма и увеличению туристических потоков между Индонезией и Вьетнамом.



Согласно статистическим данным, за первые 11 месяцев 2025 года Вьетнам принял более 19 млн иностранных туристов, что примерно на 20,9% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, при этом рынок Юго-Восточной Азии продемонстрировал рост на уровне 13,8%. За тот же период Индонезия приняла около 13,9 млн иностранных туристов, из которых более 80 тысяч прибыли из Вьетнама, что свидетельствует о значительном потенциале роста двустороннего туризма.



Международный аэропорт имени И Густи Нгурах Рая в Денпасаре продолжает оставаться одним из самых загруженных международных авиационных узлов Индонезии, обслужив более 7 млн иностранных пассажиров в 2025 году, что на 11% больше по сравнению с предыдущим годом и является рекордным показателем за всю историю туризма на Бали.