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AIPA-43: Председатель НС Выонг Динь Хюэ принял заместителя главнокомандующего Королевской камбоджийской армии Хун Мане

По сообщению спецкора ВИА, в рамках участия в 43-й Межпарламентской ассамблее государств Юго-Восточной Азии (AIPA-43) во второй половине дня 21 ноября председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ принял заместителя главнокомандующего, командующего сухопутных войск Королевской камбоджийской армии, члена Постоянного комитета ЦК Народной партии, главу Комитета по делам молодежи ЦК народной партии Камбоджи (НПК) генерала Хун Мане.
  Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ принял заместителя главнокомандующего Королевской армией генерала Хун Мане. Фото: ВИА  
Выонг Динь Хюэ поздравил Камбоджу под мудрым правлением короля Нородома Сиамони и умелым руководством Королевского правительства во главе с премьер-министром Самдеком Течо Хун Сеном с высоким экономическим ростом, контролируемым уровнем инфляции, открытием страны после пандемии COVID-19, с успешной организацией 40-го и 41-го саммитов АСЕАН и связанных с ними конференций, AIPA-43, тем самым помогая повысить роль и положение Камбоджи в регионе и на международной арене.

Высоко оценивая зрелость молодого поколения лидеров Камбоджи, развивая положительные результаты деятельности, проводимой двумя странами в рамках празднования Года дружбы Вьетнам-Камбоджа и Камбоджа-Вьетнам в 2022 году, Выонг Динь Хюэ предложил генералу Хун Мане, как руководителю молодежной работы ЦК НПК, продолжать координировать свои действия с вьетнамской стороной для дальнейшего повышения эффективности молодежных лидерских обменов, молодежных обменов и народной дипломатии, чтобы молодое поколение могло продолжить традиции солидарности, дружбы, сотрудничества и взаимопомощи между Вьетнамом и Камбоджей.

Генерал армии Хун Мане выразил честь встретиться с председателем НС Выонг Динь Хюэ, проинформировал его о результатах своего очень успешного рабочего визита во Вьетнам (август 2022 г.) и участия в 23-й конференции Командующих сухопутных войск армий стран АСЕАН недавно в Ханое, поблагодарил НС Вьетнама за активную поддержку Камбоджи в процессе принятия на себя роли председателя AIPA-43, считая, что визит председателя НС вносит важный вклад в успех мероприятий высокого уровня АСЕАН в Камбодже.

Генерал Хун Мане тепло поздравил Партию, государство и народ Вьетнама с важными достижениями, достигнутыми под мудрым руководством Коммунистической партии Вьетнама во главе с генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом, особенно в ответ на пандемию COVID-19, восстановлении и социально-экономическом развитии, укреплении региональной и международной интеграции. Генерал выразил глубокую признательность за поддержку и помощь Вьетнама в борьбе за свержение геноцидного режима, а также в строительстве и развитии страны сегодня.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ выразил удовлетворение тем, что сотрудничество в области обороны продолжает оставаться основой двусторонних отношений, способствуя поддержанию независимости и суверенитета, обеспечению безопасности и мирной обстановки, стабильности для социально-экономического развития каждой страны, в то же время он подчеркнул значение Года вьетнамско-камбоджийской дружбы 2022, включая празднование 45-летия «Пути к свержению геноцидного режима Пол Пота» премьер-министра Хун Сена. Председатель НС Вьетнама согласился с генералом армии Хун Мане в том, что необходимо и дальше укреплять отношения по всем каналам и во всех областях, включая политико-дипломатическое, оборонно-безопасное сотрудничество, экономику-торговлю-инвестиции, парламент, образование и обучение, народную дипломатию...

ВИА

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