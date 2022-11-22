НОВОСТИ
AIPA-43: Председатель НС Выонг Динь Хюэ принял заместителя главнокомандующего Королевской камбоджийской армии Хун Мане
Высоко оценивая зрелость молодого поколения лидеров Камбоджи, развивая положительные результаты деятельности, проводимой двумя странами в рамках празднования Года дружбы Вьетнам-Камбоджа и Камбоджа-Вьетнам в 2022 году, Выонг Динь Хюэ предложил генералу Хун Мане, как руководителю молодежной работы ЦК НПК, продолжать координировать свои действия с вьетнамской стороной для дальнейшего повышения эффективности молодежных лидерских обменов, молодежных обменов и народной дипломатии, чтобы молодое поколение могло продолжить традиции солидарности, дружбы, сотрудничества и взаимопомощи между Вьетнамом и Камбоджей.
Генерал армии Хун Мане выразил честь встретиться с председателем НС Выонг Динь Хюэ, проинформировал его о результатах своего очень успешного рабочего визита во Вьетнам (август 2022 г.) и участия в 23-й конференции Командующих сухопутных войск армий стран АСЕАН недавно в Ханое, поблагодарил НС Вьетнама за активную поддержку Камбоджи в процессе принятия на себя роли председателя AIPA-43, считая, что визит председателя НС вносит важный вклад в успех мероприятий высокого уровня АСЕАН в Камбодже.
Генерал Хун Мане тепло поздравил Партию, государство и народ Вьетнама с важными достижениями, достигнутыми под мудрым руководством Коммунистической партии Вьетнама во главе с генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом, особенно в ответ на пандемию COVID-19, восстановлении и социально-экономическом развитии, укреплении региональной и международной интеграции. Генерал выразил глубокую признательность за поддержку и помощь Вьетнама в борьбе за свержение геноцидного режима, а также в строительстве и развитии страны сегодня.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ выразил удовлетворение тем, что сотрудничество в области обороны продолжает оставаться основой двусторонних отношений, способствуя поддержанию независимости и суверенитета, обеспечению безопасности и мирной обстановки, стабильности для социально-экономического развития каждой страны, в то же время он подчеркнул значение Года вьетнамско-камбоджийской дружбы 2022, включая празднование 45-летия «Пути к свержению геноцидного режима Пол Пота» премьер-министра Хун Сена. Председатель НС Вьетнама согласился с генералом армии Хун Мане в том, что необходимо и дальше укреплять отношения по всем каналам и во всех областях, включая политико-дипломатическое, оборонно-безопасное сотрудничество, экономику-торговлю-инвестиции, парламент, образование и обучение, народную дипломатию...