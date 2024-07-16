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AIIB обещает постоянную поддержку Вьетнаму в реализации проектов зеленой инфраструктуры
В свою очередь, глава SBV высоко оценила достижения AIIB за последние восемь лет, заявив, что его операционные цели и миссии, такие как "зеленое" развитие, мобилизация частного капитала, развитие инфраструктуры при поддержке технологий, соответствуют целям развития Вьетнама и совместимы с инфраструктурой страны.
Сдерживание инфляции и стабилизация макроэкономики являются неизменными целями правительства Вьетнама, сказала она, добавив, что обеспечение устойчивого развития, зеленое экономическое развитие - одна из задач, на которую ориентируется правительство.
Развитие инфраструктуры также является одним из приоритетов Вьетнама, и страна намерена построить 5000 км скоростных автомагистралей к 2030 году, сказала Нгуен Тхи Хонг.
По словам главы SBV, частный сектор считается важной движущей силой экономического развития.
Поскольку ориентация развития Вьетнама очень близка к целям и стратегиям AIIB, страна придает большое значение отношениям с AIIB, подтвердила Нгуен Тхи Хонг.
AIIB, штаб-квартира которого находится в Пекине, - это многосторонний банк развития, созданный в 2016 году с 57 членами-учредителями, включая Вьетнам, с целью содействия устойчивому экономическому развитию и инфраструктурной связности в Азии.
На сегодняшний день AIIB профинансировал 274 проекта общей стоимостью более 53,5 миллиарда долларов США для 37 членов. Во Вьетнаме AIIB профинансировал три проекта общей стоимостью 223 миллиона долларов США, направленные на борьбу с пандемией COVID-19, развитие солнечной энергетики, гидроэнергетики и устойчивой инфраструктуры.
Во время своего пребывания во Вьетнаме с 15 по 19 июля президент Цзинь Ликунь планирует провести рабочие встречи с руководителями министерств, отраслей и населенных пунктов, чтобы обсудить потенциальные проекты во Вьетнаме.