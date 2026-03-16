Aтмосфера дня выборов действительно является «Праздником страны»

Заместитель председателя Национального собрания Нгуен Тхи Тхань выступает в Пресс-центре (здание Национального собрания, Ханой). (Фото: ВИА)

По данным, отображаемым на электронной системе мониторинга, примерно к 10 часам утра по всей стране уже почти 30 миллионов избирателей реализовали своё священное право и гражданский долг. В некоторых местностях уже через три часа после начала голосования явка избирателей достигла почти 50%.

В кратком интервью корреспонденту ВИА заместитель председателя Национального собрания (НС) Нгуен Тхи Тхань, член Национального избирательного совета, сообщила, что ровно в 7 часов утра 15 марта все избирательные участки по всей стране одновременно провели церемонии открытия. Во многих местах церемонии открытия и голосование начались раньше - с 5–6 часов утра; в частности, в провинции Тэйнинь 281 избирательный участок открылся и начал голосование в 5–6 часов утра, а ещё 784 участка провели церемонии открытия с 6 часов до 7 часов утра.



По словам заместителя председателя НС, церемонии открытия на избирательных участках были организованы торжественно, серьёзно, в полном составе и в соответствии с установленными правилами, при обеспечении безопасности. Такие процедуры, как разъяснение порядка голосования, проверка урн для бюллетеней и другие связанные процедуры, проводились строго по регламенту Национального избирательного совета. Она отметила, что избиратели приходили на участки в приподнятом настроении, многие были одеты торжественно, в том числе многие женщины - в традиционных платьях аозай, что создавало атмосферу большого национального праздника.



Оценивая ход голосования, Нгуен Тхи Тхань сообщила, что, согласно отчётам местных властей, к 10 часам утра 15 марта уже в девяти провинциях явка избирателей превысила 50%, при этом в провинции Лаокай она достигла почти 70%, а во многих других местностях превысила 40%. По данным электронной системы мониторинга, общенациональная явка к этому времени составила около 40%.



Представители народности Хани в Синтхау (провинция Дьенбьен) в ярких традиционных костюмах приходят на избирательный участок. (Фото: ВИА).

Атмосфера дня выборов была по-настоящему оживлённой: от праздничного убранства улиц флагами и цветами до общего настроения людей - всё слилось воедино, создавая ощущение настоящего национального праздника. Все действующие и бывшие руководители партии и государства, а также руководители местных органов власти приняли участие в голосовании на участках по месту жительства или работы и опустили свои первые бюллетени в урны.



Заместитель председателя НС также поделилась трогательными моментами дня голосования, например историей избирательницы Зыонг Тхи Шао, которой исполнилось 109 лет и которая в избирательном округе № 4 общины Митхуй провинции Куангчи приняла участие в церемонии открытия и голосовании вместе с местными руководителями. Наряду с этим в голосовании приняли участие и молодые избиратели, впервые реализующие своё гражданское право. Среди них - Фам Минь Хоанг из избирательного округа № 12 города Хайфона, которому исполнилось 18 лет именно в день выборов, и который впервые опустил свой бюллетень в урну.



По словам Нгуен Тхи Тхань, по её наблюдениям, день выборов 15 марта проходит в условиях «благоприятного времени, благоприятного места и согласия людей». Несмотря на лёгкий дождь в некоторых северных провинциях днём 14 марта, утром в день выборов установилась хорошая погода. В сочетании с праздничным убранством улиц и радостной атмосферой людей, направляющихся к избирательным участкам со всех улиц и переулков, она отметила, что день выборов 15 марта действительно стал «Праздником страны», а также важной и памятной вехой в её профессиональной деятельности.