96-я годовщина со дня основания Партии: торжественное возложение цветов в память о Президенте Хо Ши Мине в Москве

Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой возлагает цветы в память о великом Президенте Хо Ши Мине. Фото: ВИА Утром 3 февраля, в атмосфере воодушевления в связи с празднованием 96-й годовщины со дня основания Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) (3 февраля 1930 года - 3 февраля 2026 года) и блестящим успехом XIV Всевьетнамского партийного съезда, Посольство Вьетнама в Российской Федерации организовало торжественную церемонию возложения цветов на площади Хо Ши Мина в столице Москве.