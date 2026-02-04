НОВОСТИ
96-я годовщина со дня основания Партии: торжественное возложение цветов в память о Президенте Хо Ши Мине в Москве
Как сообщил корреспондент ВИА в России, делегацию возглавил Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в России Данг Минь Кхой. В церемонии приняли участие многочисленные сотрудники Посольства, представители учреждений при Посольстве, вьетнамских организаций и общественных объединений в России, а также вьетнамские студенты, обучающиеся в российских учебных заведениях.
Делегация с глубоким почтением возложила венок из свежих цветов, выразив безграничную благодарность Президенту Хо Ши Мину - основателю и воспитателю КПВ. В священную минуту молчания у его светлой памяти участники церемонии вспомнили славный 96-летний путь Партии. От первых «красных зёрен», под руководством Дяди Хо, Партия уверенно вела корабль вьетнамской революции от одной победы к другой, созидая страну всё более достойной и прекрасной.
Выступая на церемонии, Посол Данг Минь Кхой подчеркнул, что нынешнее возложение цветов имеет особое значение, поскольку проходит сразу после XIV съезда Партии. Это возможность для каждого кадрового работника, каждого члена Партии и каждого вьетнамца, проживающего вдали от Родины, отчитаться перед Дядей Хо о достигнутых результатах, а также продемонстрировать решимость к сплочённости, единству и совместным усилиям в успешной реализации резолюции XIV съезда Партии, внося вклад в дальнейшее развитие и укрепление страны.
В беседе с корреспондентом ВИА в России Буй Туан Ань, обучающийся в магистратуре Московского педагогического государственного университета, с волнением отметил, что это событие является крайне важным и значимым для молодых членов Партии, предоставляя им возможность выразить глубокую благодарность, вспомнить славные традиции КПВ, великого Президента Хо Ши Мина и предшествующих поколений, отдавших свои жизни за независимость нации. По его словам, это также укрепляет веру, волю и уверенность в стремлении страны к развитию в предстоящий период.
Ле Тхи Тхуй Линь, в настоящее время ординатор второго года обучения по специальности «кардиохирургия» Национального исследовательского медицинского университета России, также не скрывала эмоций, вспоминая великие заслуги Президента Хо Ши Мина в дни празднования 96-й годовщины со дня основания Партии. Как молодой член Партии, она выразила абсолютную веру в руководство Партии и заявила о своей решимости постоянно совершенствоваться, осваивать и применять новые знания, чтобы в будущем внести собственный вклад в дело строительства и развития страны.
У подножия памятника Дяде Хо в самом сердце Москвы свежие цветы стали символом обещания всех кадровых работников и членов Партии, работающих в России, а также вьетнамской общины, проживающей в этой стране: всегда быть обращёнными к Родине, бережно хранить национальную гордость и с решимостью вносить свой вклад в строительство всё более процветающего и счастливого Вьетнама в новую эпоху.