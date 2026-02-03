Báo Ảnh Việt Nam

96 лет со дня основания КПВ: Наша Партия — вера и стремление

До появления КПВ наша страна погружалась в долгую ночь рабства. Народ был патриотичным, но одиноким и находившимся в тупике. С появлением КПВ нация ясно увидела путь и узрела свет. Из положения утраты независимости наш народ поднялся и стал свободным.

 

Вечер 23 января 2026 года. Масштабное и впечатляющее художественное фейерверк-шоу, подобное величественной симфонии, торжественно приветствовало успешное проведение XIV Всевьетнамского съезда КПВ (Фото: ВИА)

Вечер 23 января 2026 года. Масштабное и впечатляющее художественное фейерверк-шоу, подобное величественной симфонии, торжественно приветствовало успешное проведение XIV Всевьетнамского съезда КПВ (Фото: ВИА

 

От нищеты он пришёл к достатку. Путь длиной в 96 лет невелик по меркам истории, но этого достаточно, чтобы закалить прочную веру. Сегодня, вступая в новую весну, эта вера устремлена в будущее — к могучему Вьетнаму.

В 1858 году французские колонизаторы открыли огонь и вторглись во Вьетнам. Наша страна была разделена западной державой на три части — Север, Центр и Юг — для облегчения угнетения и управления. Прогнивший феодальный режим, патриотические движения того времени поднимались мощно, но без верного пути: одни шли по пути стихийного насилия, другие надеялись на реформы, третьи возлагали надежды на иностранные силы… Любви к Родине не не хватало, не не хватало и воли, но не было общего знамени, не было научно обоснованной линии, не было сплочённой организации и руководящей силы, обладающей достаточной стойкостью и авторитетом. Поэтому многие героические патриотические движения потерпели поражение. Лилась кровь, гибли кости. Народ жил в страданиях и нищете.

В этих условиях 3 февраля 1930 года была основана КПВ под руководством лидера Нгуен Ай Куока. Народ называл её простым и тёплым именем — «наша Партия». В этих двух словах заключена вся вера, потому что Партия принесла с собой марксизм-ленинизм и чёткую цель: независимость для нации, свободу для народа, счастье для человека. С этого момента у вьетнамской революции появился путь, появился вождь, появилась авангардная организация, дисциплина и идеалы. Из тьмы вьетнамская нация вышла к свету. Из рабства народ поднялся и стал хозяином своей судьбы. Из утраты государственности мы обрели собственное государство осенью 1945 года.

Затем весь народ был готов пролить кровь, чтобы сохранить страну и проложить путь к жизни собственными руками. Девять лет борьбы против французского колониализма. Почти 21 год борьбы против американского империализма. Невыносимые трудности и бесчисленные жертвы. Но под руководством Партии весь народ был един, вся армия — едина. От победы при Дьенбьенфу, «потрясшей весь мир», до Великой победы весны 1975 года — страна вновь стала единой. Это была победа интеллекта и мужества Вьетнама, победа непоколебимой веры в Партию.

В 1986 году Партия смело и прямо посмотрела правде в глаза и инициировала дело Обновления (Дой мой). Это было историческое, мужественное и творческое решение. Обновление — ради развития, но при твёрдой приверженности цели национальной независимости, связанной с социализмом. За 40 лет облик страны кардинально изменился. Экономика стабильно росла, и к 2025 году её масштаб вошёл в число ведущих в АСЕАН, а доход на душу населения вырос многократно по сравнению с начальным этапом Обновления. Уровень бедности резко снизился, инфраструктура развивалась. Внешние связи расширились, международный авторитет Вьетнама постоянно укрепляется — он стал другом и надёжным партнёром многих стран.

С момента основания КПВ Вьетнам добился множества исторических достижений. Однако принцип честного взгляда на реальность и самокритики всегда был основополагающим для Партии. Хо Ши Мин ясно учил: «Партия, скрывающая свои недостатки, — это погибающая Партия». Наша Партия не погибает, потому что она осмеливается видеть свои недостатки, признавать их и исправлять. На пути к ближним и дальним целям Партия чётко определила, что остаются слабые места, в частности коррупция, расточительство, негативные явления, бюрократизм, отрыв от народа и догматизм. Партия называет это «внутренним врагом» — самым опасным врагом, угрожающим доверию народа и самому существованию Партии. Поэтому строительство и очищение КПВ поставлены во главу угла.

Реальность такова, что в КПВ никогда не существовало «запретных зон» или исключений при привлечении к ответственности нарушивших дисциплину кадров и членов Партии. Напротив, дисциплина всегда строгая и справедливая. Нарушившие закон обязательно наказываются, включая высших руководителей Партии и государства. Именно поэтому авторитет Партии укрепляется, а народное доверие возрастает. Это — доказательство того, что Партия является прогрессивной и действительно служит народу.

vna-potal-96-nam-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam-03021930-03022026-dan-toc-viet-nam-vung-buoc-vao-ky-nguyen-phat-trien-moi-8567362.jpg
Успешное проведение XIV Всевьетнамского съезда КПВ принесло всей нации огромную веру и большие ожидания (Фото: ВИА)

Вступая в новый этап развития, страна сталкивается со многими «встречными ветрами»: мир быстро меняется, конкуренция обостряется. Однако в 2025 году Вьетнам по-прежнему сохраняет темпы развития. Социально-экономическая ситуация стабильна, оборона и безопасность надёжны, внешняя политика активна и инициативна. Особенно решительно реализуются крупные, сложные и чувствительные задачи: упрощение государственного аппарата, внедрение двухуровневой системы местного управления, объединение ряда провинций и городов для создания более компактного, действенного и эффективного управления, лучшего служения народу. Это проявление очень высокой политической решимости — во имя долгосрочных интересов страны.

В этот исторический момент XIV съезд КПВ был успешно проведён, став кристаллизацией интеллекта и устремлений всего народа. Партия чётко определила 5 ключевых руководящих принципов, 12 основных направлений, 6 приоритетных задач и 3 стратегических прорыва на пути развития до 2030 года с видением до 2045 года. На этом этапе страна будет развиваться быстро, но устойчиво; самостоятельно, но с глубокую интеграцией; опираясь на науку, технологии и инновации как движущую силу и ставя человека в центр развития. Партия поставила высокие цели — двузначные темпы роста, высокий уровень доходов и повышение индекса счастья населения.

Это великое устремление, основанное на фундаменте, вере и решимости всей нации!

Как подчеркнул Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам: «Любое решение должно быть направлено на благо народа, а счастье и удовлетворённость народа должны служить мерилом». Эти слова просты, но глубоки по смыслу. Ведь именно в этом заключается суть нашей Партии: она родилась ради народа, борется ради народа и обновляется ради народа.

Путь впереди ещё полон испытаний, но направление уже ясно, воля — едина. Если сумеем ухватить возможности времени, осмелимся мыслить масштабно, осмелимся действовать и будем твёрдо хранить единство, то Вьетнам будет двигаться быстро, уверенно и далеко.

До столетия со дня основания КПВ остаётся всего несколько лет. Дальше — рубеж 2045 года, век независимости Вьетнамской Демократической Республики, ныне Социалистической Республики Вьетнам. История предоставляет нам редкую возможность. И эта возможность не терпит самодовольства, не допускает промедления и ожидания. У каждой партийной организации, у каждого члена Партии, у каждого гражданина есть своя задача. Малое дело тоже ценно. Большое дело — тем более необходимо. Единство усилий и сердец — вот сила Вьетнама.

На протяжении 96 лет наша Партия идёт вместе с нацией. В трудностях — вместе, в славе — вместе. История выбрала Партию, народ поверил Партии. Наша Партия не имеет права предать это доверие. Вера — чтобы весь народ продолжал путь под знаменем Партии. Вера — чтобы прийти к могучему Вьетнаму, стоящему в одном ряду с ведущими державами мира. Это не просто мечта — это веление эпохи!

ИЖВ/ВИА

